Страшний бій на Донбасі 18 лютого: з'явилося моторошне відео

На Донбасі в районі Золотого 18 лютого російські найманці перейшли в жорстку атаку. Вони спробували прорвати лінію розмежування, українські військові дали відсіч, але армія зазнала втрат. Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на ранок 10.00 бій закінчено.

В мережі опублікували ще одне відео жорстокого обстрілу.

Бій на Донбасі 18 лютого (YouTube)

Проти української армії працювала артилерія і міномети. Противник використовував попереднє вогневе придушення української системи оборони.

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У прес-центрі ВІДГ "Північ" підтвердили прорив терористів через лінію розмежування в районі Горіхове і розповіли, що в ході запеклих боїв на Донбасі ВСУ дійсно понесли втрати. В українській армії п'ять тяжко поранених бійців, у супротивника - один.

Наголошується, що противники запросили режим тиші. Позиції українського війська не втрачено.

До речі, президент Володимир Зеленський терміново скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Брифінг для преси за підсумками засідання призначено на 12:00.