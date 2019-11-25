У Зеленського відреагували на страшну ДТП з Кулебою і дітьми

Микола Кулеба потрапив у страшну ДТП у Чабанах під Києвом. Автомобіль Toyota Camry, за кермом якого був 47-річний уповноважений президента з прав дитини, зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen близько 14:00 у неділю, 24 листопада.

В результаті аварії госпіталізовано чотири людини - сам омбудсмен, його сини - старший Тимофій і 10-річний Єлисей, а також 21-річний водій мікроавтобуса.

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (фото: informator.ua)

Першим на аварію відреагував Антон Геращенко, замміністра внутрішніх справ України. Чиновник пише, що Микола Кулеба "з незрозумілих причин поїхав на червоний".

"Потрібно пам'ятати, що водіння - це відповідальний процес, і будь-які порушення ПДР можуть закінчитися погано для всіх учасників ДТП", - пише Геращенко.

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286 КК України (порушення правил дорожнього руху). Крім того, за даними Інформатора, ні водій, ні старший син Тимофій не були пристебнуті. В авто не було дитячого автокрісла, яке повинно було захистити 10-річного Єлисея.

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Також було опубліковано відео, на якому видно, як Микола Кулеба здійснює заборонений маневр на червоне світло, після чого відбувається зіткнення з розворотом і ударом об відбійник.

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (відео: facebook.com/pumamgo)

Нагадаємо, найтяжчий стан у даний момент у Тимофія, він без свідомості. За життя молодої людини борються медики "Феофанії". Молодший син Кулеби доставлений в "Охматдит".

Сам омбудсмен отримав важкі травми, але медики дають сприятливі прогнози. Життю водія мікроавтобуса також нічого не загрожує.

Тим часом, сам Микола Кулеба попросив помолитися за здоров'я його дітей.

Микола Кулеба потрапив у ДТП з дітьми (фото: facebook.com/KulebaMykola)