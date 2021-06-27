Все не так страшно: лікар розповів правду про коронавірус "Дельта", якого всі бояться

Коронавірус "Дельта", який вже визнаний найбільш заразним і швидко поширюваним штамом, не такий вже небезпечний, як про нього говорять.
Таку думку висловив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський.
За словами медика, особлива небезпека "Дельти" ще не доведена, і він особливо не відрізняється від інших штамів коронавірусу. Важливо те, на який "ґрунт" потрапляє інфекція. Таку думку висловлюють багато лікарів, які працюють з важкими ковід-хворими.
"Пацієнти з цілою низкою важких хронічних захворювань, особливо метаболічний синдром, цукровий діабет і серцево-судинні хвороби, хворіють важко. Але ця тяжкість обумовлена не штамом, а здатністю організму реагувати на вірусне навантаження і адекватно боротися з інфекцією", - пише медик.
Дубровський каже, що надійна імунна система, яка захищала перехворілих на коронавірус протягом довгого часу, не "зникне" від дельта-вірусу
"Численні наукові дослідження багатьох країн (і України в тому числі) довели, що імунітет після ковіду дуже міцний, багатофакторний і тривалий. У цьому питанні тривоги взагалі немає. Перехворілі надійно захищені", - упевнений Дубровський.
Євген Дубровський каже, що однозначної відповіді на це питання точно немає. Поки що вчені чекають результати відповідних досліджень.
Щоб захиститися від цього штаму (або будь-якого іншого), медик радить використовувати літній час, щоб оздоровити свій організм, загартувати і підготувати до періоду, коли і так очікується сезонний спалах будь-яких респіраторних захворювань (восени, навесні).
"Найкращі ліки - це наш імунітет, який треба зміцнювати. Правильний активний відпочинок, профілактика хронічних захворювань та адресна допомога вразливим групам ризику", - додав він.
Зазначимо, що перші два випадки дельта-коронавірусу були виявлені в Україні 23 червня. Штам діагностували жінці та підлітку, які приїхали з РФ, а симптоми хвороби відчули вже тут.