Мені страшно: під Києвом медпрацівниці погрожують спалити будинок через коронавірус

Коронавірус 2020 змушує людей йти на необдумані вчинки. Тому медики все частіше починають хвилюватися про те, що їм можуть нашкодити. Наприклад, у селі Чорногородка (Київська область) голова села забороняє санітаркам виходити з дому, погрожуючи штрафом. А сусіди навіть намагалися підпалити будинок однієї з них.

Наприкінці березня співробітники клінічної лікарні №5 контактували з інфікованими пацієнтами, тому медпрацівникам сказали перевіритися. У трьох санітарок з Макарівського району тест показав негативний результат і вони продовжили працювати. Однак місцевим жителям це не сподобалося, передає видання "Страна".

На днях одній із санітарок Олені Міщенко у двір кинули коктейль Молотова. А голова села заявив, що якщо побачить жінку на вулиці, то вимагатиме штраф у розмірі 17 тисяч.

"Голова сільради розворушив це все: нібито я на самоізоляції. Але я не контактувала з хворими, я не хвора. Я звичайна санітарка. Сьогодні мені кинули солярку у вікно, не пустили в магазин, мені довелося їхати в інше село. Мені потрібно купити хліб. Що мені робити? Це якийсь дурдом. Мені погрожують спалити хату. Сусіди кажуть, щоб я не підходила, тому що я хвора коронавірусом. Я приїхала до голови сільради, а він мені сказав, щоб я сиділа вдома на самоізоляції. Але я хочу їсти, що мені робити? Мені страшно", - стурбовано каже жінка.

Анестезіолог Ярослав Товстуха підтвердив, що невідомий на мотоциклі кинув пляшку із запальною сумішшю у двір жінки, добре, що вона встигла загасити. Медик вважає, що подібна поведінка неприпустима і закликає ставитися з розумінням до кожної людини.

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