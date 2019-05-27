Мені страшно: активістку зацькували в мережі за пікет проти Зеленського

В Рівному на пікет з плакатами на підтримку імпічменту чинного президента України Володимира Зеленського вийшли двоє підлітків – Даша Коц і її друг. Шістнадцятирічну Дашу та її 20-річного друга затримали і доставили у відділення поліції.

На них склали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 185-1 (Порушення порядку та організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій).

Пікет в Рівному (facebook.com/Даша Коц)

Також був складений протокол на маму Даші. Дівчина повідомила, що в поліції на неї кричали, давили на неї і висловили претензії, що вона зіпсувала працівникам поліції день.

У Рівному 16-річну Дашу Коц затримали за проведення пікету проти Зеленського (Телеканал UA: Рівне)

Після резонансу Дашу Коц почали труїти в соціальних мережах. Про це дівчина написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона повідомила, що за те, що вона відстоювала свою позицію, її почали обзивати різними неприємними словами та побажали їй померти.

"Я страшенно пригнічена. Мені бажають померти від раку, тортур, смерті, побиття. Мене називають повією і алкоголічкою. Ображають мою зовнішність, яку я не вибирала. За те, що я не побоялася відстояти свою позицію і висвітлити свавілля поліцейських і бездіяльність влади. Я зараз у такому стані, в якому виходила з відділення - морально спустошена, розбита і подавлена. Мені страшно, і я не знаю, що буде далі. Не хочу знати", - написала дівчина.

Скріншот поста (facebook.com/Даша Коц)

Українці виступили на захист Даші Коц і написали їй в коментарях, що вона хоробра дівчина і не повинна здаватися через те, що їй пишуть загрози.

Не звертай уваги, так виглядає популярність, а за образи, погрози – блокуй і все.

Ти стала потужною фігурою в інформаційному полі, кожна така фігура відчуває так чи інакше протидію, опір, це закон природи. І не можна сприймати всерйоз ні один, НІ ОДИН з цих коментів!

Ти молодчина. В такому віці проявити таку міцну свідому позицію. Тримайся, ми з тобою. Не впадай у депресію.

Тримайся і не звертай уваги, про тебе також багато хорошого пишуть. Наприклад, що ти відмінниця дізналася з коментарів. Так тримати, те, що ти зробила, вже дуже багато!

Даша, боротьба - справа не легка, треба навчитися тримати удари. Тобі державу нашу відновлювати, тому що саме така молодь, як ти, і повинна йти у Верховну Раду, Кабінет Міністрів, очолювати виконавчу і законодавчу владу.

Скріншот коментарів (facebook.com/Даша Коц)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Москві затримали відому активістку Вікторію Івлєву, яка вийшла на одиночний пікет на підтримку Олега Сенцова.

А також ми писали про те, що Ірина Геращенко розкритикувала затримання неповнолітніх у Рівному.