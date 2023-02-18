Страшный тиран: звезда шоу-биза сделала громкое признание об отце (видео)

Что известно о семье певицы

"Мама работала, чтобы хоть что-нибудь нам можна было купить. С папой была другая история. Он был тираном. Я постоянно просила маму развестись. В детстве я пережила и увидела много - плохое отношение к маме, семейные драки и даже полицию вызвали", - рассказывает артистка.

М'ята также вспоминает, что ее мама не развелась, потому что в советские времена это было не принято - люди боялись осуждения других.

"Я просто шла из дома гулять по набережной, чтобы переждать, когда там все перекипит в семье. А тогда я возвращалась и шла играть на фортепиано. И так много лет я жила в этом всем. Это было тяжело", - добавляет М'ята.

Также она отмечает, что ее сестра, которая на 11 лет старше, также пыталась бывать дома как можно реже, чтобы не видеть ссор родителей.

"Несмотря на все это, что у меня нет ненависти к отцу. Он ушел из жизни 4 года назад и всем стало легче. Он страшный тиран был. То, что он творил маме и вообще, это даже страшно рассказывать", - добавляет певица.

Известно, что отец М'яты умер от онкологии, которую, вероятно, повлекла радиация от Чернобыльской аварии - он был ликвидатором последствий катастрофы.

Маму певица сейчас переселила за Киев и, по ее словам, пытается показать другую жизнь - счастливую.

Как тяжелое детство повлияло на артистку

Певица отмечает, что тяжелое детство не сделало из нее замкнутого человека. Она наоборот всегда старается радоваться и улыбаться.

"Я росла другим ребенком и в другом мире. Меня спасла музыка. Я постоянно не была дома, я постоянно занималась. И если была возможность позаниматься дольше в школе, то я оставалась там, чтобы когда я уже вернулась домой, этого всего не видеть", - говорит М'ята.

Также она призналась, что во взрослом возрасте ей пришлось проработать эти травмы с детства с психотерапевтом.

"На личной жизни это не сказалось. Единственное, что я не могу терпеть крик. Я сразу замыкаюсь, разворачиваюсь и ухожу", - говорит артистка.

Также она призывает всех, у кого есть насилие и тирания в семье, ни в коем случае не терпеть. Если не могут сами справиться с этой проблемой, обращаться за помощью.