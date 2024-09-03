Страшнее фильма ужасов: 6 реальных мест в мире, превосходящих ночные кошмары

Мы многого боимся - смерти, привидений, хищных животных, монстров. Но вообще мы считаем, что все это очень далеко от нас или даже существует только в сказках и кино. Однако в мире действительно существуют такие места, где кровь стынет в жилах. Какие самые жуткие локации есть на нашей планете, где испугается самый смелый?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает со ссылкой на сайт Explored Planet о 6 самых ужасных местах на земле.

Костница Седлец, Чехия

Костница Седлец - это одна из самых жутких церквей в мире, расположенная в небольшом чешском городе Кутная Гора. Она знаменита тем, что ее интерьер украшен человеческими костями, которые были использованы для создания люстр, крестов и даже гербов.

Легенда свидетельствует, что эти кости принадлежат тысячам людей, умерших от Черной смерти в 14 веке. Это место точно не для слабонервных, ведь вид костей в таком количестве оставляет незабываемые впечатления.

Костница Седлец (фото: Википедия)

Остров кукол, Мексика.

Остров кукол, расположенный неподалеку от Мехико, считается одним из самых страшных мест в мире.

Остров получил свое название благодаря сотням старых и сломанных кукол, висящих на деревьях. По легенде, мужчина по имени Хулиан Сантана Баррера нашел тело утопленной девочки на острове и принялся собирать кукол, чтобы почтить ее память.

С тех пор остров заполонили жуткие фигурки, смотрящие пустыми глазами на посетителей.

Куклы со временем стали еще страшнее, их части тела отпадают, а кожа обесцвечивается под влиянием погоды (фото: Википедия)

Лес Аокигахара, Япония

Лес Аокигахара, также известный как "Лес самоубийств", расположен у подножия горы Фудзи в Японии.

Он приобрел печально известную репутацию из-за большого количества самоубийств, которые произошли здесь на протяжении многих лет. Лес густой и темный, что создает удручающую и мрачную атмосферу, которая притягивает людей с депрессивными настроениями.

Звуки здесь приглушены, а через переплетенные ветки деревьев свет почти не проникает внутрь. Это место стало настолько известным, что правительство даже установило таблички с просьбой не совершать самоубийство и искать помощи.

Многие верят, что в лесу бродят души тех, кто здесь умер (фото: Википедия)

Лес Хойя-Вичу, Румыния

Лес Хойя-Бачу в Румынии, известный как "Бермудский треугольник Трансильвании", славится своей сверхъестественной атмосферой.

Это место считается одним из самых паранормальных в мире, где часто фиксируют необычные явления. В центре леса находится загадочная круглая лужайка, где не растут деревья, а компасы и электроника часто выходят из строя.

По легендам, здесь исчезают люди, а возвращающиеся не помнят, что произошло. Местные жители утверждают, что видели в лесу НЛО и удивительные световые явления.

Лес Хойя-Бачу в Румынии (фото: Mybestplaces.com)

Подвесные гробы в Сагаде, Филиппины.

В отдаленном регионе Сагада на Филиппинах существует давняя традиция подвешивать гробы с усопшими на скале. Этот ритуал происходит от местных племен, считавших, что чем ближе к небу похоронен их умерший, тем быстрее его душа сможет достичь рая.

Гробы, подвешенные на большой высоте, выглядят жутко и символизируют связь между миром живых и мертвых. Многие из этих гробов уже в возрасте нескольких веков, они распадаются под влиянием времени, но традиция остается живой.

Подвесные гробы в Сагаде (фото: kuoni.co.uk)

Хеллтаун, Огайо, США

Хеллтаун - это заброшенный город в Огайо, ставший объектом многочисленных мифов и легенд.

Его история начинается с того, что правительство выкупило землю для создания национального парка, однако проект был упразднен, и жители были вынуждены покинуть свои дома.

Город постепенно пришел в упадок и стал средоточием различных страшных историй о привидениях, сатанистах и мутантах.

Заброшенные дома, поросшие сорняком улицы и жуткие знаки на дорогах создают атмосферу настоящего ужаса. Местные легенды рассказывают об удивительных явлениях и устрашающих созданиях, обитающих в этом заброшенном городе.

Хеллтаун, Огайо (фото: It's something Wiki)