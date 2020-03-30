Їм не страшний навіть коронавірус: астролог назвав найбільш сильні знаки Зодіаку

Знаки Зодіаку, які не бояться вірусів і інфекцій (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які не бояться вірусів та інфекцій

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися і станом на 30 березня діагноз підтверджений у 480 жителів нашої країни. Як кажуть медики, у групі ризику знаходяться ті, у кого є хронічні захворювання серцево-судинної системи та органів дихання.

А ось астрологи назвали знаки Зодіаку, які набагато рідше за інших застуджуються і хворіють різними вірусними інфекціями. Представники цих знаків володіють відмінним імунітетом і хворіють набагато рідше за інших представників зодіакального сузір'я.

Раки

Ці знаки Зодіаку дуже відповідально ставляться до свого здоров'я і до всього, що з ним пов'язано. Їм абсолютно не чужі заходи профілактики, вони рідше за інших схильні до шкідливих звичок і частіше ведуть спортивний спосіб життя. Крім того, Раки уважно ставляться до свого раціону харчування і тому їм не страшні різні віруси, оскільки вони фізично здорові люди.

Козероги

Представники цього знака Зодіаку відрізняються надмірною обережністю і якщо загрожує якась біда, саме Козероги приймуть всі заходи для того, щоб убезпечити себе і близьких від найменшого ризику зараження. Козероги також володіють прекрасним імунітетом, тому їм інфекції теж не страшні.

Стрільці

Життєрадісні та активні Стрільці практично завжди зберігають спокій і не піддаються паніці. Ці щасливчики мають дуже міцну нервову систему і на думку астрологів, ризик зараження інфекціями та вірусами у них мінімальний. Крім того, Стрільці – самі везучі знаки Зодіаку у всьому сузір'ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали прогноз для всіх знаків Зодіаку на тиждень, з 30 березня по 5 квітня.