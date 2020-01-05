ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Холодна весна і осінь з морозами: синоптики шокували прогнозом на 2020 рік

STYLERЖиття    05.01.2020 - 20:46
Холодна весна і осінь з морозами: синоптики шокували прогнозом на 2020 рік
Прогноз погоди на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Синоптики шокували аномальним прогнозом погоди на 2020 рік

Прогноз погоди на 2020 рік в Україні обіцяє людям люту зиму, прохолодне літо і осінь з морозами. Такими новинами шокував народний синоптик Леонід Горбань, пише "Сьогодні".

За прогнозом Горбаня, зима 2020 буде дуже холодною, з рясними снігопадами. Весна до українців прийде пізніше звичайного, а ось травень місяць буде по-справжньому літнім, а не весняним. Літо настане не за календарем, а у серпні. Осінь буде ранеей, а бабине літо настане у жовтні.

За прогнозом синоптика, наприкінці жовтня можливі заморозки, а в другій половині листопада – морози.

"Осінь буде холодна і сира: вже вересень, на відміну від попередніх років, виявиться по-справжньому осіннім, дощовим. В кінці жовтня можливі заморозки, а в другій половині листопада – морози. Але на початку жовтня після невеликих дощів чекаємо 10 днів нежаркій, але сухий і приємної погоди. Грудень холодний, з дощами та снігом, але морози невеликі", - розповів Леонід Горбань.

Як ми раніше писали, погодні умови в 2020 році в Україні призведуть до нових температурних рекордів і збільшать кількість аномалій. Про це говорила завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух.

Прогноз погоди на Різдво: мокрий сніг і похолодання до -9 Прогноз погоди на сьогодні: мокрий сніг та до +2 тепла
Новини України прогнозПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся