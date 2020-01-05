Холодна весна і осінь з морозами: синоптики шокували прогнозом на 2020 рік

Прогноз погоди на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Синоптики шокували аномальним прогнозом погоди на 2020 рік

Прогноз погоди на 2020 рік в Україні обіцяє людям люту зиму, прохолодне літо і осінь з морозами. Такими новинами шокував народний синоптик Леонід Горбань, пише "Сьогодні".

За прогнозом Горбаня, зима 2020 буде дуже холодною, з рясними снігопадами. Весна до українців прийде пізніше звичайного, а ось травень місяць буде по-справжньому літнім, а не весняним. Літо настане не за календарем, а у серпні. Осінь буде ранеей, а бабине літо настане у жовтні.

За прогнозом синоптика, наприкінці жовтня можливі заморозки, а в другій половині листопада – морози.

"Осінь буде холодна і сира: вже вересень, на відміну від попередніх років, виявиться по-справжньому осіннім, дощовим. В кінці жовтня можливі заморозки, а в другій половині листопада – морози. Але на початку жовтня після невеликих дощів чекаємо 10 днів нежаркій, але сухий і приємної погоди. Грудень холодний, з дощами та снігом, але морози невеликі", - розповів Леонід Горбань.

Як ми раніше писали, погодні умови в 2020 році в Україні призведуть до нових температурних рекордів і збільшать кількість аномалій. Про це говорила завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух.