RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дивна знахідка на березі Азовського моря шокувала туристів (фото)

Автор: Анна Шиканова

На узбережжі Азовського моря в курортному селищі Кирилівка відпочиваючі виявили останки крокодила. Труп крокодила знаходився на пляжі й судячи зі стану – знаходився там давно.

Фото дивної знахідки опублікував у соціальних мережах користувач з ніком maxsemenda.

Він повідомив, що виявив останки крокодила під час прогулянки по пляжу.

"Гуляли по пляжу, натрапили на труп крокодила, будемо акуратніше в цьому році", - пожартував автор фотографії.

Користувачі соціальних мереж відреагували на фото і припустили, що в цьому сезоні Азовське море може засмутити відпочиваючих не тільки навалою медуз в морі.

У Кирилівці виявили труп крокодила

Варто відзначити, що в цьому регіоні крокодили ніколи не жили. Версія про те, що крокодил міг приплисти по воді або втекти із заповідника малоймовірна.

Швидше за все, крокодила використовували місцеві жителі, які промишляють в курортний сезон фотографіями з екзотичними тваринами. Такі "бізнесмени" використовують в якості реквізиту для фотосесій мавпочок, черепах, ящірок, поні, крокодилів, ослів і коней. Іноді навіть трапляються пітони або екзотичні папуги.

Неналежне поводження з тваринами, постійне перебування на сонці, заклеювання ротів скотчем – все це призводить до їх загибелі. Зоозахисники неодноразово проводили акції протесту проти такого поводження з тваринами.

Швидше за все подібна доля спіткала і цього крокодила - він загинув, а його власники просто кинули загиблу тварину на пляжі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві біля метро помітили молодого оленя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України животныеАзовское мореКирилловка