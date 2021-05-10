Дивна знахідка на березі Азовського моря шокувала туристів (фото)

Він повідомив, що виявив останки крокодила під час прогулянки по пляжу.

"Гуляли по пляжу, натрапили на труп крокодила, будемо акуратніше в цьому році", - пожартував автор фотографії.

Користувачі соціальних мереж відреагували на фото і припустили, що в цьому сезоні Азовське море може засмутити відпочиваючих не тільки навалою медуз в морі.

У Кирилівці виявили труп крокодила

Варто відзначити, що в цьому регіоні крокодили ніколи не жили. Версія про те, що крокодил міг приплисти по воді або втекти із заповідника малоймовірна.

Швидше за все, крокодила використовували місцеві жителі, які промишляють в курортний сезон фотографіями з екзотичними тваринами. Такі "бізнесмени" використовують в якості реквізиту для фотосесій мавпочок, черепах, ящірок, поні, крокодилів, ослів і коней. Іноді навіть трапляються пітони або екзотичні папуги.

Неналежне поводження з тваринами, постійне перебування на сонці, заклеювання ротів скотчем – все це призводить до їх загибелі. Зоозахисники неодноразово проводили акції протесту проти такого поводження з тваринами.

Швидше за все подібна доля спіткала і цього крокодила - він загинув, а його власники просто кинули загиблу тварину на пляжі.