Страховка вчителям від COVID-19: у Міносвіти дали роз'яснення

В Україні практично щодня вчителя заражаються коронавірусом. Однак розраховувати на страховку від держави вони не зможуть і у випадку зараження все, що отримають педагоги – це виплати з тимчасової втрати працездатності.

Як пояснили в Міністерстві освіти та науки, COVID-19 не є професійним захворюванням педагогів і тому вони не можуть розраховувати на додаткове обов'язкове державне страхування. Про це йдеться в листі відомства у відповідь на запит директора однієї зі столичних шкіл Дмитра Ламзі, яке він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо порівнювати з медиками, то до їх трудової функції відноситься обов'язок працювати з людьми, які хворіють COVID-19. Зате вчителі та інші педагоги, навпаки, повинні робити все для того, щоб уникати контактів з хворими людьми та дітьми", - йдеться в тексті листа.

Також у Міністерстві освіти та науки нагадали, що вчителі мають право на виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності при захворюванні коронавірусом. Такі виплати здійснюються на підставі листка непрацездатності, який видає лікуючий лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року.

А також розповідали про те, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, хто першим отримає вакцини від COVID-19.