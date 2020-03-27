Всі в страху розбігалися: моторошні подробиці про загибель чоловіка в Тернополі

Коронавірус в Україні вразив уже 197 осіб в різних областях. Найважча ситуація на цей момент в Києві, Київській області, Івано-Франківської області та Тернополі. У Тернопільській області діагноз COVID-2019 був підтверджений у 15 осіб, в тому числі заразилися 6 медиків. Крім того, в області від коронавірусу загинув 68-річний чоловік.

68-річний Павло з села Ковалівка Монастириського району помер у Тернопільській лікарні 25 березня. Як розповіли лікарі, у чоловіка не було супутніх хвороб, крім симптомів коронавірусу. Однак хвороба знищила його за лічені дні, пише "Радіо.Свобода".

За словами дочки загиблої Ганни Поліщук, батько 17 березня почав себе погано почувати, звернувся в поліклініку і зробив флюорографію. Лікар виписав йому антибіотик. На наступний день у чоловіка піднялася температура до 40 градусів, почалася нудота, блювання, проблеми зі шлунком. Він знову звернувся до лікаря, і йому призначили інші медикаменти, але в лікарню забирати не стали. 21 березня у чоловіка почалася задишка і рідні почали вимагати госпіталізацію.

Протягом п'яти годин вони викликали швидку допомогу і тільки після дзвінка на гарячу лінію, приїхала бригада екстреної допомоги. Павла відвезли в інфекційне відділення у Чорткові, а на наступний день перевезли в Тернопільську лікарню швидкої допомоги. 25 березня чоловік там і помер.

"Тато помер вранці. Зателефонували з лікарні моїй сестрі, сказали, щоб приїхала своїм транспортом, з труною і забрала тіло. З чоловіком на своєму бусі сестра поїхала за батьком. Далі тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері. Сестра з чоловіком несли тіло до машини, допомогла ще медсестра. Мішок розсувався, тіло випадало. Батько важив 100 кг. Поклали батька в домовину самі, не мали ніякого захисного одягу. До цього телефонувала сестра в лікарні і їй сказали, що медперсонал не буде наражати себе на небезпеку. А далі труну не могли в бус засунути. Дзвонили до головного лікаря, а він порадив просити людей. Але всі тікали. Тільки через дві години вийшов лікар в захисному костюмі, і допоміг труну в машину поставити", - розповіла Ганна.

Вона додала, що сестра з чоловіком, у яких троє дітей, відвезли домовину в село, щоб поховати. Люди відмовлялися копати могилу і допомагати з похоронами. Мер Монастириська знайшов помічників і на похоронах був присутній сам, його заступник, голова сільради та родич покійного. Вони ж і опускали труну в могилу, а потім у темряві закопували.

68-річний Павло жив окремо від дочок в селі Ковалівка. За кордоном не був, вів здоровий спосіб життя, нічим не хворів. Де він міг підчепити коронавірус – не відомо. Голова Тернопільської адміністрації Володимир Труш на брифінгу сказав, що чоловік займався самолікуванням і довго не звертався до лікарів. Однак дочки загиблого це заперечують і кажуть, що батько зателефонував своєму лікарю відразу, як відчув нездужання.

"Я не думаю, що батько заразився від священника з іншого району. Він був на похороні в селі Швейків 3 березня, помер брат моєї матері – священник. З села багато хто їздив на похорон, там велика родина. Там були люди з Залищанського району, де служив наш родич. Там було багато священників, серед них можливо і був хворий. Якби на цих похоронах заразився, то було б набагато більше хворих. Я скоріше схиляюся до думки, що вірус пішов з Монастириської лікарні", - розповіла донька покійного.

Першою в Монастириське захворіла медсестра, яка працювала у приймальному відділенні лікарні. Жінка зараз перебуває на кисневому апараті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканка Прикарпаття з підозрою на коронавірус втекла з лікарні.