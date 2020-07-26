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Стояли і дивилися: в Азовському морі на очах у відпочивальників втопилася дівчина

Неділя 26 липня 2020 19:22
Стояли і дивилися: в Азовському морі на очах у відпочивальників втопилася дівчина
В Азовському морі потонула дівчина у людей на очах (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Запорізькій області потонула дівчина на очах у людей

У суботу, 25 липня, на дикому пляжі в Тубалі в Приазовському районі Запорізької області потонула дівчина. При цьому літній чоловік бачив, як вона тоне і нічого не зробив.

Коли дівчина купалася, на узбережжі був шторм, але що саме стало причиною трагедії невідомо. Її витягли на берег, і спробували повернути до життя, але на жаль, не змогли. Про це повідомляє РИА "Мелитополь".

Очевидиця події Надія Созинова написала в Instagram, що дівчина відпочивала на пляжі в компанії, але купалася одна. Коли її тіло витягли з води, підійшов літній чоловік і почав розповідати, що ще годину тому бачив, як дівчина пішла купатися і почала тонути.

Подруги або родички дівчини прибігли, коли вже минуло близько 20 хвилин після виявлення тіла. На пляжі вони залишили її одну, бо вона хотіла ще скупатися.

Відео (18+) з місця трагедії можете подивитися за цим посиланням.

Жінка також зазначила, що швидкій допомозі до місця інциденту необхідно було їхати 27 кілометрів. Оскільки пляж дикий, то на ньому немає ні рятувальників, ні апаратів для очищення легенів, ні тим більше медиків, які могли б надати першу допомогу.

"Прошу вас, бережіть себе, ніхто не застрахований від нещасного випадку, але будьте трохи завбачливі і, будь ласка, допоможіть людині, якщо вона дійсно цього потребує. Дуже страшно дивитися як з молодої дівчинки йде життя", - написала Надія.

Нагадаємо, в Кирилівці дивом врятували рибалок, яких через негоду відносило в море.

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