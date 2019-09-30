Чоловік хотів зістрибнути з даху на Майдані: відео і деталі НП у Києві

У Києві на Майдані Незалежності молодий чоловік погрожував суїцидом, стоячи на даху багатоповерхового будинку за адресою Хрещатик, 7/11.

НП сталася в ніч на 30 вересня. На щастя, комбатові Олексію Оленіну, який провів на даху разом з хлопцем близько п'яти годин вдалося відговорити його від скоєння страшного вчинку.

Відео транслювалося онлайн на Facebook-сторінці пабліка Київ Оперативний.

На фото нижче комбат 1 батальйону, полку № 1 Управління патрульної поліції Києва, Олексій Оленін - той самий перемовник, який зміг врятувати людину від самогубства.

Поліцейський, який врятував чоловіка від самогубства (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Молодий чоловік з даху будівлі кричав, що буде стрибати і вимагав дві пожежні машини, журналістів і рупор. Крім того, він просив, "закрити рот компанії, яка співала пісні на Майдані Незалежності".

Чоловік намагався зістрибнути з даху будинку на Майдані в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)