Отношения прекрасные, а в постели холодно? 5 способов, которые быстро исправят эту неприятность

Признаемся честно: не все проблемы в отношениях начинаются со ссор, измены или охлаждения. Иногда все - почти идеально. Любовь, уважение, поддержка, юмор, бытовые объятия и утренний кофе в постель. Но есть одна деталь, которая портит всю картину.

"Секс. Который пока еще не катастрофа, конечно. Но он "так себе" - без огня, без желания, без того "вау", которое когда-то было - или должно было бы быть. И здесь начинается самое интересное. Потому что в хороших отношениях такие темы... как-то неудобно поднимать. Будто скажешь - и обидишь. Или тебя не поймут. Или подумают, что преувеличиваешь", - говорит эксперт.

Почему у пары возникают такие проблемы?

Секс - не автоматическое продолжение любви

Любовь создаются сердцем, а секс - желанием, телом, гормонами. Можно любить и не хотеть. Это нормально, но важно это понимать, замечать и работать с этим.

Разный сексуальный язык

И так бывает даже в идеальных отношениях. Кому-то важна нежность, а кто-то хочет страсти, разорванной одежды и доминирования.

"Если постоянно молчать, как это часто бывает в "хороших парах", неудовлетворение накапливается. Если потребности в постели не удовлетворяются, секс не очень привлекает. Но при этом сами отношения могут быть замечательными", - добавляет Виталий Курсик.

Сценарии и привычки

Если пара постоянно занимается сексом по одному сценарию, то со временем спонтанность убивается. Мозг просто прекращает реагировать на раздражители. И это не окончание чувств или измена, это обычная физиология, когда организм привыкает к одинаковым стимулам.

Иллюзия "у нас все хорошо"

Многие пары просто не говорят о сексе, потому что всё остальное в отношениях - замечательно. В результате эта сфера в игноре до последнего, пока не станет поздно.

Психоэмоциональное истощение или подавление желаний

Усталость, стресс, дети, работа, тревожность, недосып, эмоциональное выгорание - всё это бьёт по либидо со страшной силой. Если в голове хаос, то телесное желание отходит на задний план.

Как улучшить интимные отношения

Начните с честного и заботливого разговора

Забудьте о фразах: "а ты не делаешь", "а ты делаешь", "а ты не предлагаешь", "а ты отказываешь" - это все не конструктивный разговор. В честном и заботливом разговоре вы должны не жаловаться, а поделиться своими желаниями. Скажите прямо, что вам хочется попробовать вместе - "я хочу большего".

"Нужно начать говорить. Но не с обвинениями, а с любознательностью. Не с претензий, а с желания исследовать, что для нас означает "близость" и что каждому из нас нужно, чтобы она была настоящей", - добавляет специалист.

Добавьте больше интимности

Используйте всё: объятия, прикосновения без сексуального подтекста, массаж, лёгкие поцелуи в течение дня, поглаживания. Это банальные, но абсолютно действенные вещи, которые пробуждают чувственность. И без этого сложно строить хороший секс.

Исследуйте новое вместе

Не обязательно использовать радикальные сценарии. Начните с чего-то простого - смените место, включите музыку, свет (или наоборот выключите), попробуйте утром или днем (если привыкли ночью). Иногда даже разговор о фантазиях может разбудить в вас "зверей".

"Почитайте друг другу с выражением эротические рассказы, рассказывайте свои эротические сны. Делайте что угодно, что понравится обоим, чтобы вызвать сексуальное желание", - советует коуч.

Забудьте о графиках

Секс по графику убивает желание и все ваши "по средам и субботам" - прямой путь к этому. То же касается усталости, недосыпа, выгорания. Секс начинается не в постели, а в голове.

Не стесняйтесь обратиться к специалисту

Иногда это действительно сложнее, чем кажется. Но сексолог не сломает вашу интимную магию - он поможет вам ее вернуть. Порой, работа такого специалиста - это перевод с женского языка на мужской и наоборот.

Неприятности с сексом в хороших отношениях - это не приговор, а задача, которую можно и нужно решить. Работая над интимной сферой, вы не только решаете "неприятность", но и добавляете к своим замечательным отношениям еще одно измерение удовольствия, близости и страсти. Не упустите возможность иметь и отличные отношения, и отличный секс!

"Хорошие отношения - это именно та среда, в которой безопасно искать, пробовать, открываться, меняться. И да, это сложно. Но куда интереснее, чем молча соглашаться на "так себе", - резюмирует Виталий Курсик.