Я не прихильник: Комаровський висловився про нюанси в харчуванні дітей

Доктор Комаровський розповів батькам про те, чи варто долучати дітей до популярних видів харчування типу сироїдіння та вегетаріанства. Він пояснив, в яких випадках це можна робити.

Комаровский на своєму форумі відповів на запитання батьків про те, чи варто маленьких дітей привчати до вегетаріанства і сироїдіння. Він пояснив, що такі види живлення не є біологічно природними для людини, але зазначив, дорослі можуть робити зі своїм здоров'ям що завгодно.

"Прикро просто, що вони це право поширюють на дитину. Я однозначно не прихильник сироїдіння і вегетаріанства, тим не менш вважаю, що батьки можуть це робити, але погоджуючи свої дії з лікарем, щоб своєчасно коригувати брак у дитини заліза, вітамінів групи В", - сказав Комаровський.

Доктор Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Він зазначив, що вегетаріанство – це не дієта, а життєва позиція і філософія сім'ї. Вегетаріанець, за словами Комаровського, це не той, хто просто сидить на дієті без м'яса або інших продуктів тваринного походження, а той, хто веде певний спосіб життя. При цьому він погоджується з тим, що, якщо такий спосіб життя ведуть батьки, а дитині готують окремо – це немислима ситуація.

Комаровський пояснив, що теоретично у дитини на такому харчуванні можливий дефіцит того, що є тільки в м'ясі – наприклад заліза, білка і вітаміну В12. Для того, щоб у дитини не було такого дефіциту, лікар повинен прописати йому спеціальні вітаміни для поповнення дефіциту вітаміну В12 та заліза. Також варто регулярно перевіряти малюка на рівень гемоглобіну.

Крім того, Комаровський зазначив, що з медичної точки зору вегетаріанство може бути корисним тільки для дорослих людей, старше 35 років, так як знижується ризик багатьох захворювань. Однак і в дорослому віці потрібно стежити за рівнем гемоглобіну і кількістю корисних елементів і вітамінів в організмі.

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