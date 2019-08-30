Тут я на боці бабусі: Комаровський вказав на важливий нюанс догляду за дитиною

Доктор Комаровський розповів, чи можна повноцінно годувати дитину в перший день захворювання на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Про правила харчування хворої дитини іменитий педіатр розповів в персональному блозі на Instagram-сторінці.

До Євгена Комаровського звернулася мама восьмирічного хлопчика, який прокинувся з болем у горлі і нежиттю. У жінки виникла суперечка з бабусею дитини, яка наполягає на тому, що онука треба ситно нагодувати.

Мама пише, що стан дитини задовільний і син просить їсти. Але жінка хоче почекати з їжею до 17:00, щоб "печінка могла легко впоратися з "соплями". А тим часом вона поїть його лише теплою водою кожні 30 хвилин по півсклянки і промиває ніс фізрозчином. А ввечері планує дати легку вечерю, наприклад солодкий чай з печивом.

Комаровський розповів про харчування дитини під час ГРВІ (фото: unsplash.com)

В даному випадку педіатр встав на бік бабусі, що для Комаровського, який критикує підходи старшого покоління, абсолютно нетипово. Він порадив прислухатися, в першу чергу, до бажання самої дитини.

"Перше правило годування хворої дитини - керуватися насамперед її апетитом. Хоче їсти - обов'язково давати. Так що в даній ситуації я на боці бабусі. Інша справа, що, пропонуючи їжу, потрібно стежити за концентрацією вмісту і розміром порції. В супі ложка цілком може плавати, а не стояти", - порадив доктор Комаровський.

Комаровський розповів про харчування дитини під час ГРВІ (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, напередодні 1 вересня Євген Комаровський порадив, як правильно вибрати рюкзак для школяра, щоб не спровокувати сколіоз або ж кіфозну поставу.

Нагадаємо, раніше педіатр розповів про небезпечний компонент, який часто виробники додають в різні види дитячої косметики - від кремів до шампунів. Ці хімічні складові можуть викликати у дитини свербіж, алергію і навіть випадіння волосся.