Стоматологи розповіли, в яких випадках проблеми з зубами смертельно небезпечні

Стоматологи розповіли, що проблемні зуби нерідко призводять до великих проблем зі здоров'ям. Нерідко хвороби, викликані карієсом або запаленням ясен, призводять до сильних запалень і навіть до смерті. В яких випадках проблеми з зубами небезпечні для життя, розповідає Новини.Ю.

Дантисти підкреслюють: омана про те, що зуби є локальною проблемою, є основною причиною летальних результатів. Не без причин перед операціями пацієнти повинні пройти санацію ротової порожнини, навіть якщо хірургічне втручання проводиться на нозі.

Так, карієс нерідко викликає хвороби лор-органів, а також травної системи й навіть онкологію. Крім цього, невдала форма протеза або відколотий шматок зуба можуть стати причиною травми ясен або язика. Своєю чергою, неякісно поставлена пломба може випасти й уві сні та потрапити в дихальні шляхи, спровокувавши асфіксію і навіть смерть. Не меншу загрозу становить запущений карієс, який сприяє появі небезпечних штамів бактерій в роті. Вони з їжею і слиною потрапляють у горло, викликаючи запалення гортані, мигдалин і ангіну. Багато хто вважає, що страждають від ГРВІ, і не підозрюють, що проблему спровокували нездорові зуби.

Небезпечні бактерії також можуть призвести до захворювань шлунково-кишкового тракту. З їжею вони проникають в шлунок і кишечник, викликаючи запалення, що загрожує виразкою. В окремих випадках, всмоктуючись з органів травлення в кров, зубні інфекції загрожують патологіями серцево-судинної системи.

Медики рекомендують ретельно стежити за здоров'ям зубів, проходячи регулярні профілактичні огляди, а при перших проблемах відразу звертатися до стоматолога.

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