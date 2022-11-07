Стоматолог рассказала, как быстро снять зубную боль в домашних условиях

Зубная боль очень тяжело переносится и считается одной из самых болезненных. Когда болят зубы, то трудно о чем-то думать и хочется поскорее снять эту боль.
Об этом сообщила стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram.
По словам врача причин и симптомов зубной боли очень много и было бы здорово как можно скорее обратиться к врачу. Однако если сразу такой возможности нет, то есть основные рекомендации, которые помогут минимизировать боль:
Кроме того, не нужно есть слишком горячую, холодную, сладкую пищу или газированные напитки. Если курите, то стоит удержаться.
Чистить зубы нужно 2-3 раза в день мягкой щеткой и использовать нить и ершики.
Родителям важно знать, что при зубной боли у детей категорически запрещено давать Аспирин.
При высокой температуре, отеке, ощущении гноя во рту, сильной пульсирующей боли более 2 дней - срочно обратиться к стоматологу.
Для того чтобы зубная боль больше никогда не возникала, врач советует:
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