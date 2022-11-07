Стоматолог рассказала, как быстро снять зубную боль в домашних условиях

По словам врача причин и симптомов зубной боли очень много и было бы здорово как можно скорее обратиться к врачу. Однако если сразу такой возможности нет, то есть основные рекомендации, которые помогут минимизировать боль:

Можно выпить обезболивающее - Нурофен 400, Адвил, Парацетамол 500, Кетанов, Дексалгин;

Детям - Нурофен или Панадол в сиропе. Дозировка соответственно веса ребенка;

Если есть отек, то греть его нельзя. Лучше приложить холодный компресс (могут быть замороженные овощи из морозилки) на 10-15 минут. Но обязательно следует завернуть в полотенце;

Нужно полоскать рот максимально часто, чтобы вымыть все остатки еды из дыры в зубе: в стакане теплой (не горячей) воды размешать 1 ч.л. соли, 0,5 ч.л. соды и 2 капли йода;

Также можно взять раствор Хлоргексидин 0.12% (деткам на марлю или ватный диск) или "Тандум верде", ополаскиватель "Gum" или "Curaprox".

Кроме того, не нужно есть слишком горячую, холодную, сладкую пищу или газированные напитки. Если курите, то стоит удержаться.

Чистить зубы нужно 2-3 раза в день мягкой щеткой и использовать нить и ершики.

Родителям важно знать, что при зубной боли у детей категорически запрещено давать Аспирин.

При высокой температуре, отеке, ощущении гноя во рту, сильной пульсирующей боли более 2 дней - срочно обратиться к стоматологу.

Для того чтобы зубная боль больше никогда не возникала, врач советует: