Стоматолог назвал зимнюю проблему, которая может быть тревожным симптомом рака рта

Язвы в полости рта являются распространенной проблемой, и обычно не стоит волноваться, но есть некоторые случаи, когда они могут быть симптомом очень серьезной болезни.

О чем идет речь, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Mirror.

Какой симптом рака рта может проявиться зимой.

Поскольку морозная и холодная погода берет свое, врач-стоматолог бьет тревогу из-за проблем со здоровьем полости рта, которые испытывают многие люди.

С зимними холодами появляется неприятность в виде язв во рту, которые, несмотря на то, что обычно доброкачественные, иногда могут сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем.

"Большинство язв во рту заживают в течение 10-14 дней. Если язва остается дольше, это может свидетельствовать о чем-то более серьезном, например рак ротовой полости, аутоиммунное заболевание или хроническую инфекцию. Обезвоживание и более высокий риск инфекций в холодные месяцы может обострить язвы во рту ", – сказал врач Андрей Божич.

Он предупредил, что не стоит списывать постоянные язвы обычными сезонными проблемами, отмечая важность консультации с профессионалом.

"Но любую не исчезающую язву не следует отвергать как сезонную - очень важно проверить ее. Пациенты часто отвергают это как незначительные травмы, но язва, которая длится более трех недель, должна восприниматься серьезно. Очень важно искать другие симптомы, такие как красные или белые пятна или комки во рту", - добавил эксперт.

Некоторые другие ранние признаки рака полости рта или других серьезных заболеваний, таких как волчанка, включают постоянную боль во рту или горле, необычные красные или белые пятна внутри рта, шишки или отеки на шее или челюсти, а также трудности с жеванием, проглатыванием или говоря.

Эксперт подчеркнул важность обращения за медицинской помощью.