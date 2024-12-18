Стоматолог назвала симптом во рту, который может привести к смертельным последствиям

В праздничный период мы можем связывать зубную боль со сладостями, однако, по словам известного врача, простые обычные зубные боли могут привести к серьезным рискам для здоровья, если ими пренебрегать.

Какой симптом во рту должен вас насторожить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

Какой симптом во рту нельзя игнорировать

Стоматолог Смита Мехра объяснила, что зубная боль с воспаленным зубом может усиливаться из-за ограниченного пространства для отека во рту и требует срочной помощи.

Отсутствие лечения может привести к потере зуба, инфекциям и абсцессам, которые могут распространиться по всему телу.

"Бактерии, вызванные инфекциями, зубными абсцессами или заболеваниями десен, могут распространяться на другие части тела, потенциально вызывая опасные для жизни состояния, такие как сепсис или инфекции челюсти, шеи или даже мозга", - сказала эксперт.

Кроме того, она предупредила, что нелеченные зубные инфекции часто развиваются в абсцессы, вызывая усиление агонии, отек, лихорадку и потребность в немедленном лечении.

Любая форма зубной боли и такие длительные состояния могут привести к необратимому повреждению вокруг ваших зубов, десен или даже челюстной кости, ни одна из которых не может восстановиться или отрасти после определенного момента, и может заставить врачей удалить ваши зубы.

Сепсис - это когда организм неправильно реагирует на инфекцию и вызывает распространенное воспаление, повреждение тканей, органную недостаточность и смерть в тяжелых случаях.

Нелеченные зубные инфекции, которые образуют абсцессы, которые могут вызвать сепсис. Кроме того, стоматолог отметила, что вы не сэкономите ни время, ни деньги, оттягивая визит к стоматологу.

Проблемы с зубами на ранних стадиях часто легче и менее дорогие для лечения.

Однако позднее обращение к врачу может потребовать более инвазивных и дорогостоящих процедур, таких как лечение корневых каналов, операции или имплантация.