Стоматолог назвал основные симптомы рака полости рта, которые вы можете не заметить

Существует более 200 видов рака, которые могут поражать организм человека. Это происходит, когда раковые клетки растут и делятся бесконтрольно. Британский стоматолог поделился некоторыми жизненно важными признаками рака полости рта, на которые следует обратить внимание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Тревожные симптомы, которые должны вас смутить

Устойчивые раны или язвы

Как и в случае с большинством симптомов в этом списке, наличие язвы не обязательно означает, что у вас рак, но когда это заметили - стоит пройти обследование.

"Хотя не каждая ранка или язва в полости рта является признаком рака, важно, чтобы любые стойкие или необычные язвы осмотрел врач, если они не исчезли в течение двух недель", - сообщила Мехра.

Кровотечение непонятного происхождения

Когда опухоли растут, они могут проникать в окружающие ткани и повреждать их.

"Это может привести к тому, что кровеносные сосуды становятся хрупкими и легко разрываются, что приводит к кровотечению. Рак полости рта часто может вызвать хроническое воспаление, которое может сделать ткани более подверженными кровотечению", - сказала медик.

В сочетании с другими симптомами, такими как стойкие язвы, боль или затрудненное глотание, это может являться признаком рака полости рта.

Хронический неприятный запах изо рта (галитоз)

Рак полости рта может поражать слюнные железы и уменьшать их количество. Слюна помогает очистить рот и удалить бактерии, поэтому ее недостаток может способствовать неприятному запаху изо рта.

"Кроме того, это также может повлечь за собой разрушение и гниение тканей ротовой полости, что создает неприятный запах, который способствует хроническому неприятному запаху изо рта", - сказала стоматолог.

Если вы или кто-то из ваших знакомых испытываете хронический неприятный запах изо рта, не исчезающий после должной гигиены полости рта, вам следует обратиться к врачу.

Красные или белые пятна

На красные или белые пятна во рту следует обратить внимание, если они кажутся толстыми и белыми, и их невозможно легко соскоблить.

"Они также могут проявляться в виде красных бархатистых пятен, часто более гладких и плоских, чем окружающие ткани, они возникают на языке, деснах, внутри щек", - отметила врач.

Смена голоса

Если хрипота сохраняется более двух недель без очевидной причины, например простуды, это может свидетельствовать о раке полости рта.

Ваш голос также может стать хриплым или может быть ниже. Рак в полости рта может поражать области, участвующие в речи, такие как язык, горло.