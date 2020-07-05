Зіткнемося з безліччю проблем: створення вакцини від COVID-19 несе серйозну небезпеку

Вакцина від коронавірусу 2020 буде незабаром створена. Однак екс-міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька стверджує, що проблеми на цьому не закінчаться.

Після створення вакцини від COVID-19 головною проблемою стане дефіцит даного препарату, оскільки забезпечити світові потреби у вакцині дуже складно, інформує "Україна 24".

"Для розробки лікарського засобу зазвичай потрібно 1,5 року, це мінімальний термін, пов'язаний з тим, скільки вкладають інвестори в цей процес. Оскільки це всесвітня проблема - грошей більше, і є можливість швидше провести розробку вакцини і випробування", - сказала вона.

Потреба у вакцині на даний моменто більше, ніж можливості виробників. І так буде тривалий час. Весь світ спробує зайняти місце в черзі, щоб мати можливість придбати дози у потенційних виробників.

Також буде актуальне питання економічного змагання країн, адже всі хочуть бути першими. "І ВООЗ, і держави повинні розробити списки категорій громадян, які мають право вакцинуватися", - резюмує екс-глава Міністерства охорони здоров'я.

Зараз найбільш перспективною вважається вакцина AZD1222, розроблена Оксфордським університетом. Вона першою вступила в третю фазу клінічних досліджень - це означає, що її випробують на більшій кількості людей для з'ясування її безпеки.

Нагадаємо, що ВООЗ припинила випробування препаратів від COVID-19, тому що вони не допоможуть.