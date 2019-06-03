Не варто хвилюватися завчасно: Комаровський розвінчав міф про розвиток дітей

Доктор Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський дав батькам рекомендації про те, як навчити дитину розмовляти

Доктор Комаровський пояснив батькам, чому діти до 2-3 років не починають активно розмовляти і назвав причини, по яким можна визначити, чи є у дитини відставання у розвитку. Про це він розповів на сторінці свого Telegram-каналу.

Комаровський пояснив, що насправді відсутність активної мови у дітей до трьох років може стати причиною для неспокою, але для початку запропонував розібратися в причинах, по яким маля мовчить.

Він назвав необхідні умови для нормального розвитку мовлення у дитини:

нормальний стан здоров'я, включаючи внутрішньоутробний період;

правильне функціонування центральної нервової системи;

нормальний психічний розвиток дитини;

здоровий стан мовного апарату і органів слуху;

сприятлива мовна середа.

Для того, щоб переконатися у стані здоров'я дитини, Комаровський порадив звернутися спочатку до невролога і отоларинголога. Вони повинні визначити стан слуху, мовного апарату і нервової системи дитини. Також рекомендується пройти медико-педагогічне обстеження.

Комаровський розповів, як навчити дитину розмовляти (lib.komarovskiy.net)

Якщо всі обстеження пройдені і дитина здорова, то її мовчання – це індивідуальна особливість. Коморовський порекомендував не чекати в такому випадку, а почати діяти.

Відмовтеся від "винаходу велосипеда". Кваліфіковану відповідь на винесене в підзаголовок питання може вам дати психолог, який встановить емоційний контакт з дитиною, зніме напругу. А також виробить у дитини впевненість у своїх силах, включить в колективну гру. З великою ймовірністю після цього у малюка виникне необхідність в мовному спілкуванні.

Дефектолог займеться розвитком уваги, сприйняття, пам'яті, мислення, посидючості, а також дасть певний багаж знань, який згодом буде використовувати дитина в грі та повсякденному житті.

Логопед виявить ті недоліки мовного апарату, які гальмують становлення мовлення, і за допомогою спеціальних вправ (артикуляційної гімнастики) зміцнить м'язи язика, губ, нижньої щелепи. А після скоординує і активізує руху всього мовного апарату, поставить мовне дихання і сформує навички звуковимови.

Всю цю роботу, шановні батьки, фахівці спочатку виконають з дитиною. А найголовніше — потім навчать всьому вас і підкажуть, в якому напрямку необхідно працювати.

Комаровський додав, що основна робота з розвитку мовлення дитини ляже на плечі батьків і саме їм доведеться створювати позитивний емоційний настрій, чітко виконувати рекомендації фахівців і використовувати всі отримані знання для розвитку малюка.

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