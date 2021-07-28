RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коли не варто робити щеплення від COVID-19: лікар назвав важливу умову

Автор: Тетяна Самарук

Вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів лікар-імунолог Борис Донськой.

За словами лікаря при сильному протіканні системної інфекційної хвороби не рекомендується робити щеплення, тому що будь-який активний хворобливий стан не сприятливий для вакцинації.

"І не стільки через те, що щеплення не подіє, а тому, що ми не будемо розуміти: цей активний стан - температура, висипання - це звичайний прояв цього стану чи наслідок щеплення", - додав медик.

Окрім того, Донськой підкреслив, що при вакцинації в разі хвороби неможливо буде визначити причину і наслідок реакції організму.

Тому лікар каже, що якщо у людини інфекційне захворювання та невелика температура і ви зробите щеплення то вона може підскочити до 39. Зокрема чи це реакція на щеплення чи хвороба дала про себе знати, ніхто не вияснить

Медик пояснює, що не рекомендується вакцинуватися в тому сенсі, що лікарі не зможуть відстежити, де причина, а де наслідок.

Раніше ми повідомляли, що вчені розповіли, хто вдвічі частіше помирає від коронавірусу.

Також випадків "Дельта"-штаму в Україні виявили вже 17 випадків.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаКоронавірусВакцина від коронавірусу