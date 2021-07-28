Коли не варто робити щеплення від COVID-19: лікар назвав важливу умову

Вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.
Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів лікар-імунолог Борис Донськой.
За словами лікаря при сильному протіканні системної інфекційної хвороби не рекомендується робити щеплення, тому що будь-який активний хворобливий стан не сприятливий для вакцинації.
"І не стільки через те, що щеплення не подіє, а тому, що ми не будемо розуміти: цей активний стан - температура, висипання - це звичайний прояв цього стану чи наслідок щеплення", - додав медик.
Окрім того, Донськой підкреслив, що при вакцинації в разі хвороби неможливо буде визначити причину і наслідок реакції організму.
Тому лікар каже, що якщо у людини інфекційне захворювання та невелика температура і ви зробите щеплення то вона може підскочити до 39. Зокрема чи це реакція на щеплення чи хвороба дала про себе знати, ніхто не вияснить
Медик пояснює, що не рекомендується вакцинуватися в тому сенсі, що лікарі не зможуть відстежити, де причина, а де наслідок.
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