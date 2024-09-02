Стивен Кинг снова поддержал украинцев и высказался о войне: "Россияне получают свою порцию д*рьма"

Кинг поддержал Украину

Так, в публикации 76-летний мужчина высказался о проведении украинской военной операции на территориях РФ. В воскресенье, 1 сентября, он обнародовал заявление о наступлении сил обороны Украины, которое они начали еще в августе.

"Россияне получают свою порцию д*рьма, и они этого заслуживают. В конце концов, они это начали", - отметил писатель.

Заявление Кинга (Фото: x.com/StephenKing)

Реакция сети

Тем временем юзеры выразили солидарность со Стивеном и отметили, что любая агрессия влечет за собой последствия. Вот некоторые комментарии пользователей сети:

"Украина имеет право защищаться от незаконного российского вторжения. США полностью поддерживают Украину!"

"Действия имеют последствия, и агрессия России получает ответ. Справедливость возвращается"

"На 100% согласен. Я считаю это безумием. Украина просила у нас разрешения использовать ракеты США для обстрела территории России. А у кого россияне спрашивали разрешения бомбить квартиры, церкви, центры городов, школы в глубине украинской границы?"

"Совершенно так, но наше нежелание помочь Украине завершить дело очень мешает".

Что известно о позиции Кинга по поводу войны в Украине

Еще в начале полномасштабного российского вторжения в нашу страну он выразил поддержку Украине, опубликовав фото в футболке "I stand with Ukraine". Кадр он подписал словами "Слава Украине".

Писатель активно поддерживает нашу страну (Фото: instagram.com/todostephenking)

В марте того же года писатель объявил о том, что не намерен возобновлять контракты на издание своих книг в стране-агрессоре. Позже, в том же году, звезда высказался о взрыве на Крымском мосту, который россияне назвали актом террора. Он назвал подобные выбросы со стороны граждан РФ "идиотизмом".

Кроме того, знаменитость делал еще не одно пылкое заявление в поддержку Украины и не боялся критиковать россиян в своих постах.

К слову, в 2016 году вместе с другими американскими писателями Кинг подписал петицию против Дональда Трампа как наиболее вероятного претендента на пост президента США. А в 2018 году он был в числе тех, кто призвал освободить из плена режиссера Олега Сенцова, ныне служащего в ВСУ.

Звезда давно продемонстрировала свою позицию (Фото: instagram.com/todostephenking)