Стивен Кинг снова поддержал украинцев и высказался о войне: "Россияне получают свою порцию д*рьма"

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг, известный пылкой поддержкой украинцев в период полномасштабной войны с Россией, сделал новое заявление. В частности, он прокомментировал наступление ВСУ в Курской области.
Что написал на этот счет знаменитость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в соцсети X (бывший Twitter).
Так, в публикации 76-летний мужчина высказался о проведении украинской военной операции на территориях РФ. В воскресенье, 1 сентября, он обнародовал заявление о наступлении сил обороны Украины, которое они начали еще в августе.
"Россияне получают свою порцию д*рьма, и они этого заслуживают. В конце концов, они это начали", - отметил писатель.
Тем временем юзеры выразили солидарность со Стивеном и отметили, что любая агрессия влечет за собой последствия. Вот некоторые комментарии пользователей сети:
Еще в начале полномасштабного российского вторжения в нашу страну он выразил поддержку Украине, опубликовав фото в футболке "I stand with Ukraine". Кадр он подписал словами "Слава Украине".
В марте того же года писатель объявил о том, что не намерен возобновлять контракты на издание своих книг в стране-агрессоре. Позже, в том же году, звезда высказался о взрыве на Крымском мосту, который россияне назвали актом террора. Он назвал подобные выбросы со стороны граждан РФ "идиотизмом".
Кроме того, знаменитость делал еще не одно пылкое заявление в поддержку Украины и не боялся критиковать россиян в своих постах.
К слову, в 2016 году вместе с другими американскими писателями Кинг подписал петицию против Дональда Трампа как наиболее вероятного претендента на пост президента США. А в 2018 году он был в числе тех, кто призвал освободить из плена режиссера Олега Сенцова, ныне служащего в ВСУ.
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