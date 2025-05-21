"Истекала кровью". Хейли Бибер едва не умерла при тяжелых родах

В прошлом августе в семье Хейли и Джастина Биберов родился первенец - мальчик, которого они назвали Джек Блюз.

Как рассказала звезда, на 39-й неделе беременности у нее начали отходить околоплодные воды, поэтому врачи решили не медлить и запустили процесс стимуляции родов.

Модель говорит, что готовилась к родам максимально ответственно: занималась йогой, укрепляла мышцы тазового дна, практиковала дыхательные техники, даже прошла курс акупунктуры.

"Я чувствовала себя физически сильнее, чем когда-либо", - вспоминает она.

Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

Но все пошло не по плану. Роды длились почти 18 часов, а после рождения сына у Хейли началось серьезное кровотечение.

"Я истекала кровью. Да, люди умирают. Именно об этом я и думала в тот момент", - честно призналась звезда.

Бибер также поделилась, что после рождения первенца столкнулась с непростым периодом - послеродовой депрессией.

И несмотря на помощь нового терапевта и употребление плацентарных добавок, которые, по словам окружающих, должны были бы облегчить состояние, эмоционально ей было очень трудно.

Кроме того, Хейли призналась, что имела проблемы с принятием собственного тела - боролась с послеродовой дисморфией и самоненавистью.

Хейли Бибер с сыном (фото: instagram.com/haileybieber)

Звезда рассказала, что набрала семь килограммов и активно работала с командой специалистов, которые помогали ей восстановить здоровье - от работы с тазовым дном и позвоночником до полной перестройки тела.

"Был момент, когда я была очень сосредоточена на том, чтобы вернуться к той, кем я была. А потом мне пришлось принять то, что мое тело не будет тем же", - пожаловалась Хейли.

В материале также упоминается, что в соцсетях к Хейли до сих пор относятся как к "воровке", которая якобы разрушила идеальный союз Джастина Бибера с Селеной Гомес.

Хейли и Джастин Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)

По словам самой звезды, фанаты Селены, похоже, не собираются останавливаться.

"Прошло уже семь лет (со дня нашей свадьбы, - прим. ред), но этого не произошло. Можно было бы подумать, что хотя бы после рождения ребенка люди двинутся дальше, немного успокоятся. Но нет. Поэтому, я думаю, эти сучки будут злиться дальше", - эмоционально заявила модель.

Что известно о Хейли Бибер

Хейли Бибер - американская модель и медийная персона, которая давно стала частью глянцевого мира. Она - дочь актера Стивена Болдуина и представительница известной голливудской династии.

Ее отношения с Джастином Бибером начались еще в конце 2015 года, но продлились недолго - уже через месяц пара разошлась. Но судьба дала им второй шанс: в 2018-м они снова сошлись, а уже через несколько месяцев официально стали супругами.

В соцсетях давно ходят слухи, что Хейли годами была бешеной фанаткой певца - якобы буквально "преследовала" его, хоть и без прямого контакта.

Хейли и Джастин Бибери (фото: instagram.com/haileybieber)

И хотя эти утверждения не имеют подтверждений, онлайн-сообщество их активно обсуждает.

После того, как Хейли и Джастин снова стали парой, у нее появилось немало хейтеров: ее обвиняли в копировании стиля Селены Гомес - бывшей девушки певца.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Более того - многие убеждены, что между Селеной и Хейли продолжается скрытая война, хотя обе неоднократно это отрицали.