Степанов висловився про українську вакцину від COVID-19: буде дорожча

За словами чиновника, минулого тижня він зустрічався з компанією, яка займається розробкою вакцини від COVID-19.

"Вони знаходяться на стадії виробництва лікарської форми, йде процес. Розробкою займається не Інститут біохімії, - розповів Степанов.

Також міністр поінформував, що держава працює над питанням надання певних гарантій виробникам, які готові вкладати кошти в розробку препарату.

"Законодавчо врегульовані гарантії, що країна викуповуватиме в них вакцини, які входять у календар щеплень. Потрібне ухвалення закону", - звернув він увагу.

Степанов наголосив, що ці вітчизняні вакцини, хоч і дорожчі, мають важливе стратегічне значення, оскільки забезпечать можливість країни проводити вакцинацію повністю своїми силами.

"Ми повинні розуміти, що вакцини, які ми купуватимемо в українських виробників, будуть дорожчі. Але це гарантовано, це у нас, і ми захищені", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, в жовтні розробники української вакцини від коронавірусу заявили про наміри провести випробування на людях через три місяці. Як розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" один з розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Фаворов, доклінічні випробування на тварин пройшли успішно.