Степанов дізнався про проблеми українців, після того як захворів коронавірусом

Максим Степанов (фото: РБК-Україна)

Максим Степанов розповів про проблеми хворих COVID-19

Максим Степанов зробив для себе кілька важливих висновків після того, як захворів коронавірусом і зіткнувся з тими труднощами, які з'являються в українців.

Міністр охорони здоров'я зрозумів, що треба вирішити проблему підписання декларації з сімейними лікарями онлайн. В українців має бути така можливість. Про це Степанов розповів на своїй сторінці в Facebook.

Він також зазначив, що необхідно створити базу лікарів, які зможуть консультувати українців, що не уклали ще декларації з сімейними лікарями.

"Адже це справді дуже типова ситуація, коли у людини немає сімейного лікаря, і вона не знає, до кого звертатися", - написав Степанов.

За його словами, також необхідно зробити так, щоб вони всі хворі коронавірусною інфекцією отримували контакти лікаря, який буде вести їх весь час захворювання і призначить лікування. При цьому такі лікарі повинні бути у всіх регіонах країни.

Нагадаємо, український доктор Безугла Ольга розповіла, як харчуватися при коронавірусі, ГРВІ і грипі. За її словами, відмова від деяких продуктів харчування також може позитивно вплинути на перебіг захворювання і його виникнення.

Раніше вчені назвали головну небезпеку нового штаму коронавірусу, що вирує в Європі.