Степанов повідомив, коли 100% українців зможуть отримати доступ до вакцини від COVID-19

За словами міністра, МОЗ розробило дорожню карту - Національний план вакцинації, в якому чітко визначені всі етапи й логістика вакцинації.

"На першому етапі ми вакцинуємо 367 тис. осіб. В Україні через тиждень стартує перший етап вакцинації від COVID-19. Ми очікуємо початок вакцинації з 15 лютого, теоретично це може бути 15-16 лютого. Після 15 лютого - це не означає 1 березня", - сказав Степанов.

Нагадаємо, Україна домовилася про постачання 12 мільйонів доз вакцин AstraZeneca і Novavax. Очікується, що вакцини вже найближчим часом надійдуть в Україну.

Вакцинація в Україні повинна початися рівно через тиждень.

До речі, раніше Степанов вже говорив, що в Україні планують провакцинувати від коронавірусу мінімум 60% громадян. Спочатку будуть групи ризику.