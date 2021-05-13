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Степанов розповів, скільки потрібно вакцинувати українців для скасування карантину

Автор: Володимир Костирін

В Україні можуть скасувати карантинні обмеження, що діють в країні через епідемію COVID-19, коли буде вакцинована певна частина громадян. На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це можливо після того, як 70% населення будуть щеплені.

Про це чиновник 13 травня заявив в ефірі каналу "НАШ".

При цьому глава МОЗ вважає, що повністю вакцинувати всіх українців не вдасться, і неможливо буде досягти 100%-ного знищення коронавірусу.

Так, у відомстві сподіваються прищепити від COVID-19 принаймні 70% дорослих громадян.

"Ми дуже сподіваємося, що переконаємо громадян, щоб це було 70%", - заявив Степанов.

Також він додав, що за таких умов обов'язково будуть досягнуті "зовсім інші режими".

"Карантинні режими, напевно, будуть скасовані", - сказав глава МОЗ

Зазначимо, що перед цим президент Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання вакцинувати від коронавірусу більш ніж половину дорослих українців до Дня Незалежності - 24 серпня.

Раніше заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що потенційно відомство може прищепити 50% дорослого населення України до цього терміну.

Нагадаємо, за словами Максима Степанова, щоб виконати поставлену Зеленським мету щодо вакцинації, потрібно прищеплювати щомісяця 5,6 млн українців.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивакцинаціяМаксим СтепановКарантинКоронавірусВакцина від коронавірусу