Степанов розповів про побічні ефекти при вакцинації від коронавірусу

При цьому він підкреслив, що побічні ефекти проявляються у невеликої кількості людей.

"Побічні ефекти є при будь-якій вакцинації. Це дуже невеликий відсоток. Під час будь-якої рутинної вакцинації є певна кількість людей, у яких виникають ці побічні ефекти", - заявив міністр охорони здоров'я.

Він також назвав конкретні побічні ефекти:

підвищення температури,

невелике підвищення тиску,

почервоніння шкіри у місці вакцинації.

Степанов підкреслив, що навіть попри побічні ефекти, користі від щеплення набагато більше. За його словами, вакцинація не дає 100% гарантію того, що ви не захворієте, але допоможе організму легше перенести хворобу.

Максим Степанов розповів про побічні ефекти при вакцинації (відео: YouTube)