Степанов розповів, хто першим отримає китайську вакцину від COVID-19 в Україні

Максим Степанов зробив заяву про вакцинацію від COVID-19 (фото: РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які групи населення в Україні першими отримають китайську вакцину "Коронавак" від коронавіруса виробника Sinovac Biotech.

Як розповів глава МОЗ в ефірі "Україна 24", першими будуть щепити від інфекції лікарів, які працюють з хворими COVID-19, українців, які живуть у будинках для літніх людей, і тих, хто бере участь в Операції Об'єднаних сил.

Степанов повідомив, що Україна отримає перші 700 тис. доз із запланованих 1,9 млн протягом 30 календарних днів після реєстрації препарату в країні-виробника або в інших країнах, наприклад США, ЄС, Бразилії, Туреччини.

"7 січня повинні бути надані результати клінічних досліджень в Бразилії. Після цього, думаю, буде відповідна реєстрація. У лютому ми розраховуємо вже отримати ці 700 тис. доз", - зазначив Степанов.

Степанов розповів, що ще з літа Україна вела переговори з іншими виробниками вакцин. Наприклад, велися переговори з AstraZeneca. Сторони обговорили передконтрактні умови, а також терміни і логістику поставок препарату в Україну.

Степанов розповів, хто першим отримає китайську вакцину "Коронавак" в Україні

Як ми раніше писали, Шмигаль сказав, коли вакцини від COVID-19 приїдуть в Україну.