Степанов розповів, коли ослабне епідемія і Україна повернеться до нормального життя

Максим Степанов (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли пандемія коронавірусу піде на спад і жителі країни зможуть повернутися до нормального життя. Глава МОЗ повідомив, що маски українцям доведеться носити ще довго.

Він зазначив, що у 2021 році завдяки вакцинації та комплексу заходів, спрямованих на перемогу над коронавірусом, деяке послаблення епідемії варто очікувати вже до літа. Про це Степанов заявив в ефірі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна", пише видання "Сьогодні".

"Зрозуміло, що хотілося б раніше. Але той комплекс заходів, у тому числі стосується вакцинації, я дуже розраховую, що в цьому році ми вже побачимо серйозні послаблення. У мене є велике бажання. Щоб у літо ми вже увійшли з певними обмеженнями, можливо з масками, але, щоб всі інші повернулося до нормального життя", - заявив глава МОЗ.

Максим Степанов також закликав українців проводити тестування на коронавірус навіть у тих випадках, якщо у людини є симптоми звичайних респіраторних захворювань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська висловилася про вакцинацію від коронавірусу і пояснила, що не всім її потрібно робити.

А також ми розповідали про те, що при коронавірусі не можна застосовувати антибіотики й лікар Світлана Гук назвала головні помилки при лікуванні цього захворювання.