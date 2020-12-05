Степанов розповів про нові безкоштовні тести на COVID-19

Максим Степанов (фото: moz.gov.ua)

В Україні будуть застосовувати нові тести на виявлення коронавірусу, які будуть проводити безкоштовно на всій території країни.

Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера".

"Зараз ми вводимо новий тест безкоштовно... Моя позиція, що цей тест має бути безкоштовним. Ми вводимо ще тест на антиген - це швидкі тести. Вже приїхала перша партія", - сказав чиновник.

За його словами, міністерство планує на місяць проводити щонайменше мільйон таких експрес тестів для всіх українців.

"У тому числі віддати їх сімейним лікарям і мобільним бригадам. Це буде і при госпіталізації людей використовуватися. Тобто у нас є чітка стратегія, чіткі плани", - заявив Степанов.

Також глава МОЗ розповів, що нині в Україні роблять тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) безкоштовно.

"Ми робимо на день близько 50 тисяч тестів. З них те, що ми робимо потужностями наших лабораторій і повністю безкоштовно - з цієї кількості близько 80%. Це коли до лікарні людину привозять, коли людина викликає мобільну бригаду і так далі. Але зрозуміло, що є приватні лабораторії, які тестують (на платній основі)", - сказав чиновник.

Раніше повідомлялося, що генетик розкритикував тест на антитіла до COVID-19 в Україні.

Також ми писали раніше, лікар розповів, що не можна робити, якщо ви отримали позитивний тест на COVID-19.

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу стало відомо, на яку суму США надали фінансову допомогу Україні починаючи з 2014 року.

Скільки грошей отримала Україна від Конгресу США

Ефір був багатий на суперечки. Наприклад, щодо кроків стосовно виведення країни з кризи емоційно посперечалися заступниця голови офісу Зеленського Юлія Ковалів та епатажний Олег Ляшко.

Суперечка Ковалів з Ляшком

А от скандальний нардеп Ілля Кива взагалі зганьбився у прямому ефірі через Джорджа Сороса, на якого політик покладає відповідальність ледь не за всі проблеми України.

Ілля Кива зганьбився через висловлювання про "групу Сороса"

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін детально відповів Киві на "закиди" про відносини між Україною та США й про так зване зовнішнє управління.

Клімкін відповів Киві на "закиди", що нібито Україною керує Сорос

Також голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про шляхи виведення країни із кризи та підтримку українського виробництва.

Наталуха висловився про підтримку внутрішнього виробника

Крім того, на минулому тижні любителів футболу сколихнула новина, що збірній України присудили технічну поразку у матчі з швейцарцями. Тренер нашої команди Андрій Шевченко не стримував емоцій, коментуючи несправедливе рішення УЄФА.

Андрій Шевченко висловився про технічну поразку збірної України