Степанов розповів, кого з списків очікування будуть вакцинувати від COVID-19 першими

Він повідомив, що на цей час зроблено у два рази менше щеплень, ніж намічалося.

Зокрема, у МОЗ очікували 80 проведених щеплень однією бригадою, але зараз роблять тільки 40-42. У зв'язку з цим глава МОЗ щодня спілкується з регіонами, щоб прискорити темпи.

"Вчора ми почали відкривати стаціонарні кабінети щеплень, почалася вакцинація сімейних лікарів, передбачені на другому ланці вакцинації. Далі у нас всі 80+. Ми починаємо вакцинувати тих, хто записався через "Дію", у нас невелика кількість, але є ті 80 +, записаних через "Дію" або контакт-центр МОЗ. І далі вже будуть комунікувати сімейні лікарі, які будуть вакцинувати цю більш вразливу категорію, яку потрібно прищеплювати", - повідомив Степанов.

Степанов ще раз зазначив, що серед всіх записаних в чергу на вакцинацію зараз будуть обирати саме осіб від 80 років і людей з супутніми хворобами.

"Що дуже важливо — насамперед, вакцинувати людей, що входять в групу ризику. Це найважливіше питання. Оскільки щоб ми не робили, але літні люди або ті, хто мають супутні захворювання, вони значно важче переносять цю хворобу. Як правило, ці люди знаходяться в наших лікарнях, більшість з них помирає. Тому, насамперед ми концентруємося на цих речах. Тобто, вибираємо в "Дії" саме такі категорії", - резюмував глава МОЗ.