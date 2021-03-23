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Степанов розповів, кого з списків очікування будуть вакцинувати від COVID-19 першими

Новость на русском → Вівторок 23 березня 2021 15:37
Степанов розповів, кого з списків очікування будуть вакцинувати від COVID-19 першими Максим Степанов розповів про вакцинацію (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні стартував другий етап вакцинації від коронавірусу. В пріоритеті вакцинації будуть люди, старше 80 років, а також ті, у кого є хронічні захворювання.

Про це повідомив голова Моз Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1" 23 березня.

Він повідомив, що на цей час зроблено у два рази менше щеплень, ніж намічалося.

Зокрема, у МОЗ очікували 80 проведених щеплень однією бригадою, але зараз роблять тільки 40-42. У зв'язку з цим глава МОЗ щодня спілкується з регіонами, щоб прискорити темпи.

"Вчора ми почали відкривати стаціонарні кабінети щеплень, почалася вакцинація сімейних лікарів, передбачені на другому ланці вакцинації. Далі у нас всі 80+. Ми починаємо вакцинувати тих, хто записався через "Дію", у нас невелика кількість, але є ті 80 +, записаних через "Дію" або контакт-центр МОЗ. І далі вже будуть комунікувати сімейні лікарі, які будуть вакцинувати цю більш вразливу категорію, яку потрібно прищеплювати", - повідомив Степанов.

Степанов ще раз зазначив, що серед всіх записаних в чергу на вакцинацію зараз будуть обирати саме осіб від 80 років і людей з супутніми хворобами.

"Що дуже важливо — насамперед, вакцинувати людей, що входять в групу ризику. Це найважливіше питання. Оскільки щоб ми не робили, але літні люди або ті, хто мають супутні захворювання, вони значно важче переносять цю хворобу. Як правило, ці люди знаходяться в наших лікарнях, більшість з них помирає. Тому, насамперед ми концентруємося на цих речах. Тобто, вибираємо в "Дії" саме такі категорії", - резюмував глава МОЗ.

Як ми писали раніше, Ляшко розповів, хто хворіє в Україні найбільше.

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