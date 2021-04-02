Степанов розповів, які мутовані штами коронавірусу курсують в Україні

За даними глави МОЗ Максима Степанова, в Україні лабораторно підтвердили наявність південноафриканського штаму вірусу. А британський різновид вірусу був виявлений у всіх регіонах нашої країни.

За його словами, майже 70% українців, які перехворіли на коронавірус, потребують додаткової реабілітації строком від трьох до шести місяців.

Глава МОЗ зазначив, що причинами складного "постковідного" синдрому є мутований британський штам коронавірусу і зневажливе ставлення деяких громадян до карантинних обмежень.

Варто відзначити, що британський штам в три рази заразніший, він більш агресивний і вражає молодих людей. Також у цього різновиду хвороби дуже короткий інкубаційний період – три дні.

Безсимптомного перебігу хвороби у цього штаму немає і для нього характерно тяжкий перебіг хвороби, що призвело до збільшення госпіталізацій в країні.

"Крім органів дихання, вірус вражає слизові оболонки, нирки та навіть центральну нервову систему, печінку", - повідомив Максим Степанов.