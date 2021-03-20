Степанов розповів, через скільки днів формується імунітет після вакцинації

З початку вакцинації в Україні щеплення отримало понад сто тисяч населення. До цього часу вже склалася статистика наявності побічних ефектів. Голова МОЗ Максим Степанов розповів, скільки людей після ін'єкції відчували погіршення самопочуття і через скільки днів з'являється імунітет після щеплення.
Про це міністр заявив в ефірі телеканалу "Україна".
Максим Степанов нагадав, що вакцинація не дає 100% захисту проти коронавірусу. При цьому уточнив, у який період після ін'єкції препарату починає вироблятися імунітет.
"Імунітет починає формуватися від 14-го до 22-го дня після вакцинації. У світі немає жодної вакцини від будь-якої хвороби, яка на 100% захищала б від захворюваності. Якийсь відсоток людей точно не захворіє, який може захворіти, але людина буде хворіти легким або безсимптомним способом, не вимагаючи кисневої терапії, реанімації, ця людина точно буде жити. Це і називається ефективність. Вакцина дорівнює життя", - підкреслив він.
В Україні побічні ефекти після щеплення проти коронавірусу зафіксовані менше, ніж у 0,5% випадків.
"Більше, ніж 92 тис. вакцинованих на ранок (19 березня - ред.), 455 зареєстрованих побічних реакцій, це менше, ніж 0,5%. З них тільки три реакції, які так чи інакше мали потребу в спостереженні лікаря. Вся решта - це нескладні звичайні побічні реакції", - повідомив міністр.
Нагадаємо, раніше Данія, Швеція, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.
Раніше агентство Reuters повідомляло, що деякі уряди країн-учасниць ЄС розглядають можливість централізованої закупівлі російської вакцини "Супутник V".