Степанов розповів, чи буде вакцина від коронавірусу в аптеках

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів українцям, коли в країні з'явиться вакцина від коронавірусу і про етапи вакцинації. За його словами, Центр громадського здоров'я не затверджує план вакцинації, а тільки бере участь у розробці документа. Сам план затверджує Міністерство охорони здоров'я.

Україна очікує першу партію вакцини в першому-другому кварталі 2021 року. В країну, повинні будуть доставити 8 мільйонів доз. Першими щеплення отримають люди з групи підвищеного ризику. Про це повідомляє ТСН.

"Якщо говорити про етапи вакцинації, то багато чого буде залежати від того, коли саме та в якому обсязі ми почнемо отримувати вакцину. Зараз ми на завершальній стадії переговорів. Зараз чітко відомо, що в рамках механізму "Ковакс" ми отримаємо вакцину в кінці першого - початку другого кварталу. Це вісім мільйонів доз. Перший транш становитиме 1,2 млн доз" - розповів Степанов.

На першому етапі будуть вакциновані медики, на другому - військові та люди зі спеціалізованих установ.

"Для того, щоб почати вакцинацію першочергових категорій громадян. Перший етап — це медичні працівники, які працюють у лікарнях, де приймають хворих коронавірусом; військовослужбовці і люди, які перебувають у спеціалізованих установах — вразлива категорія населення", - повідомив міністр.

Що стосується появи вакцини в аптеках на це не варто розраховувати в найближчі місяці. За словами глави МОЗ, у компаній-виробників просто величезний попит на вакцини.

Як ми раніше писали, в Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла у список країн, які першими отримують вакцину від COVID-19.