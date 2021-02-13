Степанов розкрив етапи вакцинації від коронавірусу і висловився про примусові щеплення

За словами чиновника, згідно з Національним планом вакцинації, спочатку дози отримають медичні працівники "коронавірусних" лікарень і медики бригад "швидкої допомоги", працівники лабораторій та соціальної сфери, пацієнти інтернатів та військовослужбовці.

Після цього, вже на другому етапі будуть вакциновані інші медпрацівники, громадяни від 80 років, які входять у категорію груп ризику. Загалом це буде 2,5 мільйона українців.

Степанов також висловився щодо примусової вакцинації, та наголосив, що громадян змушувати робити щеплення від COVID-19 не будуть, оскільки подібне в Україні не передбачено законом.

"На сьогодні в законодавстві це не передбачено. Тобто у нас немає такої примусової вакцинації", - сказав міністр.

При цьому глава МОЗ звернув увагу на моральну сторону питання, чи робити щеплення від коронавірусу

"Але з точки зору, якщо людина має, наприклад, велику кількість контактів, тобто вона на своїй роботі багато контактує, вона, захворівши, може потенційно наражати на небезпеку інших людей. Мабуть, це чисто моральні речі, які треба використовувати", - зазначив Степанов.

Раніше повідомлялося, що лікар пояснила страх українців перед вакцинацією від коронавірусу.

Також ми писали про те, що інфекціоніст і медичний експерт ЮНІСЕФ розповіла, як швидко можна повторно заразитися на коронавірус.

Нагадаємо, у попередньому випуску програми телеведуча NewsOne Діана Панченко висловилася про санкції та закриття телеканалів.



Також у прямому ефірі сталася суперечка між скандальною ведучою та Антоном Геращенком.



А ще у попередніх випусках, наприклад, лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.



Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.



До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною "Спутник V".



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