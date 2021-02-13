RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Степанов розкрив етапи вакцинації від коронавірусу і висловився про примусові щеплення

Автор: Володимир Костирін

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться вже напочатку наступного тижня, а здійснюватиметься вона у два етапи. Першими 15 лютого щеплення від COVID-19 отримають 367 громадян.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Популярні новини
Сніговий колапс у Львові: місто продовжує засипати снігом п'ятий день (фото) 11 лютого 2021
Весни в Україні нормальної не буде, а тепло прийде тільки в травні: новий прогноз 11 лютого 2021
У мережі розповіли про "подвиги" російських туристів на Занзібарі: як же вони "бухають" і матюкаються 10 лютого 2021
Концерти‌ ‌2021‌ ‌року,‌ ‌на‌ ‌які‌ ‌ми‌ ‌особливо‌ ‌чекаємо‌: Hurts, Jay-Jay Johanson та інші 11 лютого 2021
Квашена капуста може бути дуже небезпечною: дієтологи повідомили, кому її не можна їсти 11 лютого 2021
Кабелі ріжте, розбирайте, ламайте: робітники розповіли правду про палац Путіна 10 лютого 2021
У метро Києва - новий колапс: фото величезних черг 10 лютого 2021
Цей симптом говорить про небезпечну хворобу печінки: терміново до лікаря! 10 лютого 2021
Лікар назвав кращий захист від коронавірусу: ефективніше, ніж звичайні маски 11 лютого 2021
У метро Києва – колапс, люди злі: відео з "Контрактової площі" 09 лютого 2021

За словами чиновника, згідно з Національним планом вакцинації, спочатку дози отримають медичні працівники "коронавірусних" лікарень і медики бригад "швидкої допомоги", працівники лабораторій та соціальної сфери, пацієнти інтернатів та військовослужбовці.

Після цього, вже на другому етапі будуть вакциновані інші медпрацівники, громадяни від 80 років, які входять у категорію груп ризику. Загалом це буде 2,5 мільйона українців.

Степанов також висловився щодо примусової вакцинації, та наголосив, що громадян змушувати робити щеплення від COVID-19 не будуть, оскільки подібне в Україні не передбачено законом.

"На сьогодні в законодавстві це не передбачено. Тобто у нас немає такої примусової вакцинації", - сказав міністр.

При цьому глава МОЗ звернув увагу на моральну сторону питання, чи робити щеплення від коронавірусу

"Але з точки зору, якщо людина має, наприклад, велику кількість контактів, тобто вона на своїй роботі багато контактує, вона, захворівши, може потенційно наражати на небезпеку інших людей. Мабуть, це чисто моральні речі, які треба використовувати", - зазначив Степанов.

Раніше повідомлялося, що лікар пояснила страх українців перед вакцинацією від коронавірусу.

Також ми писали про те, що інфекціоніст і медичний експерт ЮНІСЕФ розповіла, як швидко можна повторно заразитися на коронавірус.

Нагадаємо, у попередньому випуску програми телеведуча NewsOne Діана Панченко висловилася про санкції та закриття телеканалів.


Також у прямому ефірі сталася суперечка між скандальною ведучою та Антоном Геращенком.


А ще у попередніх випусках, наприклад, лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.


Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.


До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною "Спутник V".


У якості бонусу пропонуємо вам невелике відео, з якого ви дізнаєтеся, як змінити постачальника газу в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивакцинаціяМаксим Степановвакцина від коронавірусуКоронавірус
Читайте також
У МОЗ назвали терміни постачання в Україну китайської вакцини Sinovac
Багато людей відчують на собі пост-COVID синдром після хвороби, - ВООЗ
Прогноз погоди