"Далай-лама" Степанов висловився про вакцину, але нарвався на критику: "на що ви натякаєте?"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов показав себе у образі Далай-лами, який 6 березня якраз отримав перше щеплення вакциною від коронавірусу Covishield.
Відповідний жартівливий пост Степанов опублікував на своїй сторінці у Facebook.
У публікації український міністр нагадав, що вакцина, якою був привитий 85-річний духовний лідер Тибету, це продукт розробки Oxford/AstraZeneca, яким вакцинуються якраз зараз українці.
"Колаборантам COVID-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте, як Далай-лама", - написав Степанов, підкріпивши пост картиною художника Олександра Ройтбурда, на якій міністр зображений Далай-ламою.
"Далай-лама" Степанов на картині Ройтбурда (фото: facebook.com/maksym.stepanov.official)
Але далеко не всі юзери оцінили гумор Степанова. У коментарях до публікації багато хто називає його пост "цинічним".
Нагадаємо, що Далай-лама вакцинувався в індійській лікарні. Після вакцинації за ним спостерігали лікарі протягом 30 хвилин. Після щеплення від коронавірусу Далай-лама закликав всіх людей бути сміливими і пройти вакцинацію.
Відео: Далай-лама отримав щеплення вакциною Covishield
Раніше повідомлялося, що МОЗ України спростував міфи про вакцинацію від COVID-19 і детально пояснив, чому таким фейкам не можна вірити.