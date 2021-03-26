Степанов назвав головні проблеми в лікуванні коронавірусу, від яких волосся стає дибки

На думку Максима Степанова, першою проблемою є порушення протоколу лікування, а другою - самолікування.

"У нас дві проблеми. Перша - це іноді недотримання на первинній ланці, починають призначати антибіотики в перший день хвороби, і друга - самолікування, я постійно звертаюся до громадян, що не треба цього робити", - стверджує міністр.

Чиновник перерахував випадки, з якими стикаються деякі лікарі.

"Бувають кричущі випадки, коли один одному починають призначати дексаметазон на перший і другий день в амбулаторних умовах, думаю, всі лікарі розуміють, і у всіх волосся дибки стає. Таким чином ви просто робите собі дуже погано, це неприпустимо", - додав він.

Степанов нагадав, що антибіотики в перші дні інфікування абсолютно марні при вірусі.

"Не слід вживати ліки, які вам не потрібні. Так, треба контролювати свій стан, сатурацію. Що стосується антибіотиків, перші дні немає ніякої бакфлори, вони впливають виключно на неї", - заявив Степанов.