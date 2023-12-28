"Ставили диагноз бесплодие": жена Жени Кота рассказала о своем пути к беременности

Известная звездная парочка Женя Кот и Наталья Татаринцева на днях объявили новость о том, что они наконец-то ждут своего первого малыша, которого давно планировали.

Об этом и о диагнозе бесплодия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Наталии.

Жена Жени Кота рассказала о своем пути к беременности

Наталья и Евгений являются одной из самых крепких и красивых пар среди украинского шоу-бизнеса. Когда наблюдаешь за ними в Instagram, возникает чувство восторга и вера в настоящую любовь.

В недавнем подкасте Кот рассказывал, насколько сильно он вдохновляется своей женой и насколько сильно уважает ее и ее желания и проявления. И после этого в Рождество семья танцоров объявила о первой беременности.

"Сегодня в день Рождества мы делимся с вами нашей заветной новостью и искренне благодарим всех, кто желал нам осуществления самой главной мечты для нашей семьи! Мы ждем тебя наше ЧУДО", - написали Евгений и Наталья.

Наталья Татаринцева рассказала о диагнозе бесплодия (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Татаринцева уже пережила первый триместр и этой информацией также успела поделиться в своем профиле в Instagram милым видео о том, как проводила это время.

"Быть беременной - это весело", - написала Наталья.

А вот в последнем посту будущая мамочка рассказала, что ей ставили диагноз бесплодия и как долго они с Евгением шли к тому, чтобы вселенная таки подарила им возможность стать родителями и заботиться о маленьком чуде.

"Нам ставили диагноз - бесплодие. Мы год работали с репродуктологом и уже были готовы на ЭКО", - призналась жена Кота.

"А потом обняли друг друга и решили просто ждать пока к нам придет наше ЧУДО. Тем временем любили, жили нашу жизнь, создавали новые проекты и были готовы ко всему, что к нам приходит. А пришло самое ожидаемое в самый неожиданный момент и мы к этому готовы ", - рассказала Наталья о своем пути к беременности.