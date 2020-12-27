Статистика в Україні є неправдивою: лікар розкрив реальну смертність від COVID-19

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Український лікар і голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко заявив, що реальна смертність від коронавірусної інфекції в рази, а можливо і в десятки разів вище, ніж за офіційними даними. Медик зазначає, що реальні показники летальності засекречені.

В ефірі програми "Розклад Кулініча" на телеканалі Апостроф TV фахівець додав, що озвучена зараз смертність від COVID-19 – близько 1,72%, – реальна, проте дані були актуальні на весняно-літній період. Нинішніх показників, на його думку, не розголошують.

"Статистичні дані, які публікує МОЗ, не об'єктивні. Вони публікують виключно лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Насправді клінічно підтверджених випадків хвороби в десятки, а то і в сотні разів більше", – сказав Кравченко.

Експерт заявляє, що на летальність впливає також і швидкість розповсюдження інфекції та тяжкість перенесення респіраторних хвороб в осінньо-зимовий період в цілому. Лікар наголошує, що в Україні поширення захворювання і летальність на тлі ускладнень коронавірусної інфекції визначається не повною мірою. Він наголосив, що такі показники зростають у країнах, що знаходяться по сусідству з Україною, а також в Західній Європі.

"В Україні ці показники чомусь зменшуються. Про летальність нам абсолютно нічого не говорять, тому що ми навіть її порахувати зараз не можемо, оскільки не знаємо об'єктивних показників захворюваності", – констатував Сергій Кравченко.

Фахівець вважає, що статистика смертності більш об'єктивна тільки в Києві.

Нагадаємо, що у Франції не виключають третього локдауна на тлі високого зростання захворюваності COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало про те, як працюватимуть заклади та транспорт на Новий рік і Різдво.

Також повідомлялося, що в Україні очікують зростання захворюваності COVID-19 після новорічних свят.