Статистика PornHub показала ментальну різницю між українцями і росіянами

Як вказується в статистиці найбільшого сайту "полунички" з мільярдними переглядами, до двадцятки країн за відвідуваннями ресурсу за підсумками року, що минає, потрапили (рейтинг - в такому порядку):

Топ-20 країн по трафіку на Pornhub

США, Велика Британія, Японія, Франція, Італія, Мексика, Канада, Німеччина, Філіппіни, Бразилія, Іспанія, Австралія, Польща, Україна, Нідерланди, Аргентина, Колумбія, Росія, Швеція, Чилі.

фото: pornhub.com/insights

Тенденції любителів "полунички" в Україні

З аналізу переглядів ресурсу користувачами інтернету в Україні випливає, що в 2021 році кількість пошукових запитів з використанням кирилиці різко збільшилася.

Категорія відео MILF зайняла лідируючі позиції - контент такої спрямованості разом з українцями найбільше дивляться, в тому числі в таких країнах ЄС, як Німеччина, Польща, Нідерланди...

А ось відео категорії "хентай" в Україні втратило кілька пунктів - такий контент серед користувачів ресурсу на території Євразії є найпопулярнішим в Росії, Білорусі, Балтійських країнах...

фото: pornhub.com/insights

"Ментальне віддалення"

До речі, в мережі вже звернули увагу на таку тенденцію, в якій угледіли певний підтекст і ментальну різницю між українцями та росіянами.

"А можна падіння "хентая" на два пункти в українському рейтингу порнхаба розцінювати як ментальне віддалення від Росії?" - задався питанням Андрій Капранов у своєму Facebook.

Дані огляду 2021 Pornhub по Україні

Що стосується інших гарячих термінів і переваг українських відвідувачів сайту Pornhub, то картина виглядає так:

Найчастіше в нашій країні шукають слово"секс". Терміни, що означають "жорсткий", "сквірт", "мінет" і "масаж", стали найпопулярнішими в локалізованих пошуках. Популярні терміни на кирилиці включають "крупним планом" (+241%)," куколд "(+224%) і "величезні сиськи" (+172%).

Тим часом у порівнянні з іншими країнами світу, українські відвідувачі на + 728% частіше переглядають категорію "росіяни", на + 157% частіше дивляться відео "фістинг" і на 112% частіше дивляться відео з "вечірками".

фото: pornhub.com/insights

До топ-5 порнозірок потрапили Лана Роудс, Єва Ельфі, Міа Халіфа, Лексі Лор та Міні Діва.

Українці в 2021 році на сайті відео 18+ стали менше проводити часу в порівнянні з минулим роком: в середньому візит триває майже 10 хвилин.

фото: pornhub.com/insights

В нашій країні в 2021 році жінки стали більше відвідувати ресурс, але все одно лідирують користувачі-чоловіки: кількість в процентному співвідношенні розподілилося так: 42 і 58 відповідно.

фото: pornhub.com/insights