"Статистика насилия в детдомах ужасная": жена Тимура Мирошниченко рассказала, с чем столкнулась при усыновлении 2-летнего малыша

Жена телеведущего отмечает, что малыши в таких учреждениях живут как в пузырьке и ничего не знают о мире, который находится за стенами детского дома.

"Вы не знаете, как живут другие. Возможно, вы просто не знаете, что они вообще живут. Вы видите ягоды/фрукты только на картинках. И не догадываетесь, какие они на вкус. Вы не знаете, что такое лифт или касса в супермаркете. Вы не знаете, что такое супермаркет…", - пишет она.

Она описала, чем живут сейчас дети в детских домах и попросила украинцев представить, на что похожа жизнь таких малышей.

"Представьте, что ваша жизнь - сплошной карантин (который, кстати, наконец-то закончился). Что вы никогда не выходите за пределы вашего собственного жилья. Это обычная жизнь детского дома. Ребенку исполняется 18, и она идет в никуда. Не зная, как купить продукты. Как снять деньги с карты. Как найти работу и что такое работа", - добавляет Инна.

фото: instagram.com/_inna_mi_/

Кроме того, она отмечает, что статистика насилия в детских домах ужасающая.

"Статистика насилия в детских домах ужасная. Физическое, психологическое, сексуальное. Это далеко не единичные случаи. И где-то есть 2 женщины, которые якобы гарантируют вашу безопасность, становятся такими насильниками. И это тоже далеко не выдумка", - описывает жена Мирошниченко.

фото: instagram.com/_inna_mi_/

Тимур Мирошниченко - известный украинский комментатор, телеведущий, был ведущим на Евровидение и Детском Евровидение.

С 2018 года в браке с адвокатом Инной Рудник. У них сейчас двое детей - дочка Мия и сын Марко. Недавно пара сообщила, что хочет усыновить ребенка из детского дома.

Тимур Мирошниченко с женой Инной и детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_/)