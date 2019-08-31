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Через статтю про Шарія побили відомого журналіста: усі подробиці

STYLERПерсони    31.08.2019 - 21:22
Через статтю про Шарія побили відомого журналіста: усі подробиці
Шарій потрапив у скандал з побиттям журналіста - всі подробиці (колаж: РБК-Україна)

Головний редактор Veжа розповів про напад, пов'язаний зі статтею про Анатолія Шарія

Анатолій Шарій потрапив у скандал з побиттям журналіста і головного редактора українського видання Veжа, Андрія Качора. Про це заявив сам потерпілий у своєму профілі в Facebook, де розповів подробиці нападу.

Як заявив сам Качор, його побили після того, як уточнили, чи він написав статтю про Анатолія Шарія.

"Майже відразу сильний удар у голову і далі я вже не дуже пам'ятаю. Отямився, побачив групу людей, які втекли в ніч через перехрестя", - розповідає Качор.

Зараз журналіст лікується після нападу, а також спілкується з поліцією.

"Зараз вже майже все ок.) Лікарі, поліція, паперова тяганина. Гарна погода, останній день літа. Шкода, що не зміг через це потрапити на весілля хороших людей... Шукаємо. Думаю, знайдемо", - додав він.

Крім того, головний редактор видання, заявив, що прихильники Шарія раніше йому погрожували.

" Особливо смішно, що кримінальне провадження про погрози мені від шарікових лежить без руху в поліції вже більше місяця", - підсумував Качор.

Через статтю про Шарія побили відомого журналіста: усі подробиці

Шарій потрапив у скандал з побиттям журналіста - всі подробиці (скріншот: facebook.com/andriy.kachor)

Нагадаємо, що раніше Усик поспілкувався з Шарієм в прямому ефірі. Усик зробив несподіване зізнання.

Також слід нагадати, що ще в 2011 році Віктор Янукович дав доручення розслідувати напад на журналіста Анатолія Шарія.

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