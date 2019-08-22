Стас Михайлов у спідниці: Ані Лорак рознесли за концертний наряд (відео)

Ані Лорак, яка нещодавно виступила в Юрмалі, знову стала об'єктом пильної уваги з боку затятих шанувальників і хейтерів через суперечливий наряд. Українська співачка опублікувала на своїй Instagram-сторінці відео, яке викликало небувалий ажіотаж.

Співачка вийшла на сцену в ультракороткій мінісукні, що практично повністю оголило ноги зірки, яка втекла виступати на благо Російської Федерації.

Під час виконання хіта "Забирай рай" на сцені латвійського міста Ані Лорак блищала в прямому сенсі цього слова сукнею, ніби зітканою із дзеркал. Втім, догодила не всім, нарвавшись навіть на порівняння з... Стасом Михайловим.

Ані Лорак розкритикували за коротку сукню (відео: instagram.com/anilorak)

Нижче деякі з коментарів, залишені фанами Ані Лорак, яка, незважаючи на старання, догоджає далеко не всім.

Стас Михайлов у спідниці;

Сукню у Лободи взяла;

Шалапута;

Вистачить ботокса;

Поправити, відтягнути платбе на сцені - це верх моветона... Кароліна втрачає кваліфікацію...

Ані Лорак розкритикували за коротку сукню (відео: instagram.com/anilorak)

Шанувальників, яким припало до смаку сценічне вбрання також знайшлося чимало.

Ідеальна Кароліна, сукня дуже крута;

Вам дуже йде цю прекрасна сукня. Підкреслює Вашу шикарну фігуру!

Не розумію, як можна зрадити такій дівчині, краса зовнішня, внутрішня краса, сама чарівність.

Ані Лорак розкритикували за коротку сукню (відео: instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак нещодавно приємно здивувала шанувальників, опублікувавши в соціальній мережі нове відео.

Варто відзначити, що шанувальники української співачки не втомлюються закидати її коментарями з проханнями повернутися до Мурата і порвати з новим коханим, який молодший за співачку на 15 років.

А новий коханець Ані Лорак також не втрачає часу - нещодавно він показав інтимне фото з співачкою, тим самим давши жорстку відповідь хейтерам пари.