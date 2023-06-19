RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стартовала новая смена "Блогер Кэмп" от Фонда Ахметова для детей, пострадавших от войны

Стартовала новая смена "Блогер Кэмп" от Фонда Ахметова для детей, пострадавших от войны (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Ребята 8-14 лет, которым пришлось многое пережить из-за враждебной агрессии в Украине, стали участниками новой смены "Блогер Кемп", организованной на Закарпатье Фондом Ринатом Ахметовым.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Среди подопечных проекта дети, которые были депортированы в Россию и вернулись в Украину; те, кто потерял родителей во время войны; дети из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновленные; дети, живущие в зонах активных боевых действий и пострадавшие в результате боевых действий.

Во время каждого "Блогера Кемпа", благодаря помощи профессионалов, дети учатся создавать, развивать и презентовать собственный блог, реализовать свои творческие способности. Изменение от фонда ежедневно посвящено новой активности.

Юные участники отдыхают, развлекаются и учатся на свежем воздухе, получают новые впечатления и знакомятся с новыми друзьями. А еще с ними работают психологи Фонда, помогающие преодолеть травму войны. Благодаря психологической поддержке дети учатся проживать свои эмоции, снова доверять миру, избавляются от страхов и с уверенностью смотрят в будущее.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили более 4750 детей со всей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти